Sistemski rješavati nedovoljnu zainteresovanost za rad u pravosuđu na sjeveru

Podgorica, (MINA) – Vlada planira set dodatnih mjera kako bi se problem nedovoljne zainteresovanosti za rad u pravosuđu na sjeveru države rješavao na sistemski način, kazao je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

On je to rekao tokom posjete Rožajama, na sastanku sa predsjednikom te opštine Rahmanom Husovićem, sekretarom Sekretarijata Tužilačkog savjeta Herminom Šabotićem, rukovodiocem Osnovnog državnog tuzilaštva (ODT) u Rožajama Aldinom Kalačem, visokim funkcionerima Opštine i saradnicima predsjednika Opštine.

Iz kabineta Koprivice saopštili su da je, pored pitanja od značaja za saradnju između Vlade i Opštine u cilju unapređenja kvaliteta života i sveukupnog ambijenta, razgovarano i o pitanjima od značaja za poboljšanje uslova rada pravosudnih organa u Rožajama.

„Koprivica i Husović, kao i predstavnici tužilaštva, su se saglasili da je zajednički interes svih institucija konkretan i planski rad u partnerstvu na stvaranju pretpostavki za efikasan i profesionalan rad pravosudnih institucija, jer postojeći uslovi, prema zajedničkoj ocjeni, nijesu na zadovoljavajućem nivou“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su posebno analizirane mogućnosti za rješavanje prostornih kapaciteta ODT-a u Rožajama, njihovu modernizaciju i prilagođavanje savremenim standardima i specifičnim potrebama rada tužilaštva.

„Takođe su razmotrene mogućnosti za planiranje stimulativnih mjera za angažovanje stručnog kadra, prije svega mladih obrazovanih pravnika, u pravosudnim organima na sjeveru i posebno Rožajama“, dodaje se u saopštenju.

Koprivica je pozdravio napore Opštine Rožaje da pomogne na tom planu.

On je kazao da su poslednjim izmjenama zakona u junu definisane mjere, u oblasti obuke u mjestu prebivališta, a ne isključivo u Glavnom gradu, kao i mjere na planu materijalno-finansijskog položaja, stvoreni početni stimulansi za angažovanje stručnog kadra u pravosuđu.

„Istakao je i da se planira set dodatnih mjera, kako bi se problem nedovoljne zainteresovanosti za rad u pravosuđu na sjeveru države rješavao na sistemski način“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da se taj ozbiljan i naslijeđeni problem, usljed dugogodišnjeg zapostavljanja i lošeg planiranja, ogleda u činjenici da trenutno brojni sudovi i tužilaštva na sjeveru imaju samo po jednog sudiju, odnosno jednog tužioca, i minimum pomoćnog pravosudnog kadra, a takav problem naročito izražen u Rožajama.

„Vlada Crne Gore preduzima konkretne mjere i planira dodatne sistemske mehanizme za podsticanje stručnog kadra da se angažuje u pravosudnim organima na sjeveru i to su, uz obezbjeđenje modernih prostornih uslova, izuzetno važni projekti na planu jačanja kapaciteta pravosudnih institucija“, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS