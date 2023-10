Šehović pozvao građane na protest

Podgorica, (MINA) – Lider Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović pozvao je građane na protest koji će sjutra biti održan ispred Skupštine Crne Gore.

“U ponedjeljak u 18 sati svi Na okup za građansku i multietničku Crnu Goru”, naveo je Šehović na društvenoj mreži X.

On je dodao da je to protest za antifašističku Crnu Goru bez retrogradnih ideologija i štetnih prevaziđenih svjetonazora.

“Za evropsku, a ne epsku Crnu Goru. Za savremeno društvo okrenuto ka budućnosti, a ne ka prošlosti”, dodao je Šehović.

