Šehović: Mandićeva namjera da Crnu Goru pretvori u proksi zvanične Srbije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić učinio je jasnom svoju namjeru da Crnu Goru pretvori u proksi zvanične Srbije, kazao je jedan od lidera Evropskog saveza i predsjednik Socijaldemokrata, Damir Šehović.

On je u saopštenju naveo da građanska Crna Gora treba da bude zahvalna Mandiću i Demokratskom frontu, koji je u proteklim sedmicama nizom političkih inicijativa konačno pokazao svoje pravo političko lice.

Šehović je kazao da Mandićevo političko lice postaje očigledno čak i onima koji zbog, kako je rekao, zaslijepljenosti foteljama nijesu umjeli ili nijesu htjeli, da to vide.

“Nakon što su formalno skinuli svoje „evropsko odijelo“, koje im, uzgred rečeno, nikad nije pristajalo, postalo je jasno da njihov krajnji cilj nije ništa drugo do suštinsko obezdržavljenje Crne Gore i njeno

pretvaranje u proksi zvanične Srbije i Rusije, odnosno novu Bjelorusiju na Balkanu”, rekao je Šehović.

On je istakao da insistiranje na zakonu o dvojnom državljanstvu, preispitivanju državnih simbola, predlaganje zakona koji služi kao sredstvo za obračun sa nevladinim organizacija, krivim samo zato što ne promovišu maligne proputinovske, već pro-NATO vrijednosti, više ne ostavljaju prostor za izgovor da neko “nije znao”.

Kako je dodao Šehović, prostor za takav izgovor ne ostavlja ni promjena logoa Skupštine koji sada gotovo identično reflektuje srpski i afirmacija zaostavštine Aleksandra Karađorđevića, odnosno politike koja je izvrišila nasilnu aneksiju Crne Gore.

“Ovo nije ni „e“ od evropske politike, već politika destrukcije i vraćanja Crne Gore pod beogradske skute”, rekao je Šehović.

Kako je kazao, ukoliko su koalicioni partneri Demokratskog fronta spremni i dalje da slijede tu opasnu antidržavnu agendu, neka im je srećno.

“Ako nijesu, očekujemo ne samo nevješto verbalno ograđivanje, već konkretno distanciranje od politike koja šteti interesima Crne Gore, jer će u suprotnom i sami biti njeni saučesnici. Na naivnost se više niko ne može vaditi”, istakao je Šehović.

On je poručio da će Evropski savez, baš kao što je Savez reformskih snaga činio devedesetih, biti žestok i kredibilan protivnik takve politike prošlosti.

Šehović je dodao da će Evorpski savez biti partner svima koji su spremni da brane istinske građanske, evropske i civilizacijske vrijednosti, na koje se uporno posljednjih godina nasrće.

“Građanska Crna Gora, čiji je Evropski savez najdosljedniji zagovornik, će pobijediti. Jednom smo se izborili s mnogo ozbiljnijim njihovim političkim uzorima i mentorima, pa ćemo i s ovima, koji su samo blijede njihove kopije. U to ne treba niko da sumnja”, zaključio je Šehović.

