SDP: Abazović i SNP odgovorni što je država ponovo zaglavljena na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović i Socijalistična narodna partija (SNP), čiji predstavnici vode Vladu i Skupštinu, snose potpunu odgovornost što je država ponovo zaglavljena na evropskom putu, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji (SDP).

Poslanik SDP-a Adnan Striković je kazao da je Vlada, koja je formirana sa prioritetom da postigne rezultate na putu ka Evropskoj uniji (EU), zahvaljujući Abazoviću i većini u Vladi, priredila “totalni fijasko” svjesno zatvarajući prostor koji se iznenada pojavio da Crna Gora u brzoj proceduri postane članica EU.

“Ključni zadaci koji su se morali ostvariti do 31. jula – izbor vrhovnog državnog tužioca, Sudskog savjeta i Ustavnog suda, nijesu realizovani, što je najbolja i najupečatljivija slika potpunog sunovrata Vladine „evropske“ politike”, rekao je Striković.

On je naveo da je u nekim od tih postupaka postojala, kako je rekao, otvorena opstrukcija Abazovićeve partije koja je “spriječila izbor sudija Ustavnog suda” tako što njen predstavnik nije glasao ni za jednog od predloženih 18 kandidata.

“Osovina Abazović-SNP, čiji predstavnici vode Vladu i Skupštinu, i koji čine većinu u Vladi, snose potpunu odgovornost što je država ponovo, nakon djelovanja prethodne antievropske Vlade, zaglavljena na evropskom putu”, smatra Striković.

On je kazao da je njihova odgovornost veća od, kako je rekao, apostolske Vlade, jer je Crna Gora u posljednja tri mjeseca dobila veliku šansu za brzi put ka EU.

Kako je naveo, o tome svjedoče brojni pozivi najviših EU zvaničnika da se Crna Gora posveti reformskoj agendi umjesto štetnih tema koje dijele društvo.

“Sve to nije bilo dovoljno za osovinu Abazović-SNP da se posvete interesima svoje države a da batale tuđe i antievropske destruktivne agende, čiji je jedini cilj da destabilizuju Crnu Goru za potrebe zvaničnih Beograda i Moskve”, rekao je Striković.

On je kazao da je Vlada učinila “mnoge druge antievropske poteze”, kao što je usvajanje nezakonitih odluka i podzakonksih akata poput kršenja Zakona o unutrašnjim poslovima i uredbi kojima se prekidaju mandati državnim službenicima.

Striković je u te poteze svrstao i, kako je rekao, imenovanje povratinika u dvostrukom pokušaju ubistva na čelu Agencije za nacionalnu bezbjednost, vrijeđanje civilnih aktivista i prijetnje zabranom rada medija, kao i “najavu kršenja sankcija Rusiji kroz neke poslovne aranžmane”.

Prema riječima Strikovića, kada se to uzme u obzir, onda su svakome jasni „evropski bilansi” aktuelne Vlade.

“Naravno, takozvani Temeljni ugovor, Otvoreni Balkan i popis, kao dio agende predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za destabilizaciju Crne Gore, sve vrijeme su bili noseći stubovi osovine Abazović-SNP”, ocijenio je Striković.

On je kazao da se, nametanjem tih tema kao ključnih u javnom prostoru, namjerno stvara društveno polarizujuća klima kao idealan ambijent za destrukcije evropske agende.

“Vučićev cilj da zaustavi brzu traku Crne Gore ka EU je ostvaren, ali samo privremeno, jer će nakon skorih vanrednih izbora Crna Gora dobiti evropsku multietničku Vladu, lišenu bilo koje od Vučićevih izbornih kolona”, zaključio je Striković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS