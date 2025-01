Šarec krajem januara u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Marjan Šarec boraviće, od 27. do 31. januara, u radnoj posjeti Crnoj Gori.

Iz Šarecovog kabineta su kazali da se posjeta organizuje u okviru priprema za izvještaj EP o napretku Crne Gore ka integraciji u Evropsku uniju (EU).

U saopštenju se navodi da je Crna Gora postigla značajan napredak u pregovorima o pristupanju EU i da različiti ključni akteri i dalje imaju ključnu ulogu u procesu integracija.

„U tom kontekstu, Šarec će iskoristiti priliku da razgovara sa različitim zainteresovanim stranama o napretku zemlje”, kaže se u saopštenju.

