Šaranović: Crna Gora formiranjem nove Vlade ušla u period političke stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je formiranjem nove Vlade ušla u period političke stabilnosti i vlast želi da se u punom kapacitetu posveti ubrzanju evropskog puta države, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šaranović je to rekao na sastanku sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori Barišom Kalkavanom, na kojem je ocijenjeno da dvije države imaju dobre, prijateljske i sadržajne političke i ekonomske odnose, koje će nastaviti da jačaju i u oblasti bezbjednosti.

„Crna Gora je formiranjem nove Vlade ušla u period političke stabilnosti, i želimo u punom kapacitetu da se posvetimo našem glavnom prioritetu- ubrzanju evropskog puta zemlje, a u kontekstu rada resora kojim rukovodim – odlučnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, rekao je Šaranović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Šaranović je rekao da se raduju budućnosti koja će sigurno donijeti još tješnju saradnju između Crne Gore i Turske, posebno u svjetlu ekonomske saradnje koja je u konstantnom rastu.

„A zadatak MUP-a je da na maksimalnom nivou odgovori bezbjednosnim aspektima te saradnje“, dodao je Šaranović.

On je kazao da je boravak pripadnika organizovanih kriminalnih grupa iz Crne Gore u Turskoj poseban izazov i okolnost koja nalaže dodatnu saradnju između policijskih službi dvije države.

Šaranović je, kako se navodi, ohrabrio nastavak kontinuirane razmjene informacija koja doprinosi odličnom partnerstvu i rezultatima.

On je istakao da žali zbog zemljotresa koji je zadesio Tursku početkom godine i naglasio da će ta država u Crnoj Gori uvijek imati pouzdanog partnera i dobrog prijatelja, što je i pokazala slanjem tima za traganje i spašavanje u ruševinama koji su činili spasioci iz više opština kao i pripadnici Direktorata za zaštitu i spašavanje.

„Neka to teško iskustvo svima nama bude nauk da budemo bolje pripremljeni ali i da našu saradnju dodatno unaprijedimo kako bismo u takvim situacijama mogli da reagujemo u najkraćem mogućem roku“, kazao je Šaranović.

Kalkavan je saopštio da je Turska u prethodnom periodu na različite načine pomagala crnogorske institucije i da će nastaviti sa tim još snažnije.

„Zahvaljujem na pomoći koju ste nam pružili povodom tragičnog zemljotresa u našoj zemlji. Sigurni smo da će nova Vlada biti uspješna, a mi smo spremni za svaku vrstu podrške. Čestitam vam na izboru i uvjeren sam da naša saradnja može ići samo naprijed“, rekao je Kalkavan.

Iz MUP-a su kazali da je na sastanku razgovarano i o nastavku saradnje sa Turskom agencijom za saradnju i koordinaciju (TIKA) koja je pomogla opremanje kancelarija u Centru bezbijednosti Podgorica i sa kojom je organizovana obuka na temu “Borba protiv nasilja u porodici”.

