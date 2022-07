Sančez u radnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Španski premijer Pedro Sančez Peres-Kastehona boraviće danas u radnoj posjeti Crnoj Gori, gdje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima.

Kako je saopšteno iz Vlade, Sančeza će u Vili Gorica dočekati crnogorski premijer Dritan Abazović, a nakon sastanka dvojice premijera uslijediće sastanak delegacija Crne Gore i Španije.

„Sančeza će, uz premijera Abazovića, dočekati potpredsjednica Vlade Jovana Marović i ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović“, saopšteno je i Abazovićevog kabineta.

Navodi se da će Sančeza će na Cetinju dočekati i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

