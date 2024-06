Šalenberg potvrdio da će iduće sedmice biti održana Međuvladina konferencija

Podgorica, (MINA) – Austrijski ministar vanjskih poslova Aleksander Šalenberg potvrdio je da će iduće sedmice biti održana Međuvladina konferencija sa Crnom Gorom i Ukrajinom, piše Pobjeda.

On je na pitanje Pobjede šta će, u slučaju pozitivnog IBAR-a biti njegova dalja očekivanja, kazao da je srećan što je Crna Gora napravila veliki progres na putu ka Evropskoj uniji (EU).

“Veoma sam srećan, veliki korak je napravljen, veliki korak je ispred nas, Vlade Crne Gore i drago mi je zbog toga. Radio sam zajedno sa svojim prijateljima u Podgorici. I mislim da su na dobrom putu. A naš krajnji rezultat je veoma lak”, rekao je Šalenberg Pobjedi na konferenciji za novinare u okviru Dunavskog foruma.

Ako govorimo o susjedstvu, kako je kazao Šalenberg, ne treba da se gleda samo na istok, na Ukrajinu i Moldaviju, već i na jugoistok.

“I vjerujem da je najveći zadatak za zemlje Zapadnog Balkana da ne budu potisnute sa površine, dok Ukrajina to zapravo prevazilazi i ide brzom trakom. I vjerujem da je Crna Gora za mene najbolji slučaj gdje imam velika očekivanja u narednim godinama da će zaista napraviti ogroman napredak – istakao je Šalenberg.

On je podsjetio da je Austrija predlagala postepenu integraciju za zemlje Zapadnog Balkana.

“Dakle, moja poenta je da ne čekate da sve bude gotovo. Treba da uvedemo one zemlje koje su u određenim oblastima već spremne na zajedničko tržište, u agencije EU, da ih imamo češće u Briselu, čak i na neformalnim sastancima sa radnim grupama savjeta, šta god da je”, istakao je Šalenberg.

On je naveo da bi to za njega bila savršena stvar koju bi očekivao u budućnosti. “I očigledno da Crna Gora nastavlja ovim dobrim putem kojim sada ide”, rekao je on.

Upitan da potvrdi da će Međuvladina konferencija biti održana iduće sedmice za Crnom Gorom, Šalenberg je rekao da je tako shvatio.

“Zakazana je Međuvladina konferencija za Crnu Goru i Ukrajinu”, rekao je Šalenberg.

