Rakčević nosilac liste URA-e u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Građanskog pokreta URA Luka Rakčević biće nosilac liste te partije na lokalnim izborima u Podgorici.

Rakčević je, na izbornoj konvenciji podgoričke URA-e, kazao da je Podgorica grad koji je 30. avgusta srušio Demokratsku partiju socijalista (DPS) i pokrenuo procese u Crnoj Gori.

“Ti procesi su krenuli i niko ih više ne može zaustaviti”, dodao je Rakčević.

On je rekao da su uspjeli da sačuvaju kasarnu “Morača”, da spriječe devastaciju na više lokacija na brdu Gorica, kao i da sačuvaju Ljubović.

Rakčević je ocijenio da se moraju pozabaviti problemom javnog transporta u Glavnom gradu.

“Nije normalno da preko 60 odsto ljudi koristi svoje auto kao osnovno prevozno sredstvo. Jedna od tih stvari tiče se i nabavke tramvaja”, rekao je Rakčević.

Kako je rekao, prostor kasarne Morača biće najveći i najljepši park u Glavnom gradu.

“Nastavićemo projekat šetališta uz Moraču. To je naš projekat, drago nam je da je dosadašnja vlast uvidjela da je to dobar projekat. Nama trebaju ljudi, imamo dovoljno znanja i želje da grad razvijamo na način na koji treba da se razvija”, naveo je Rakčević.

Rakčević je kazao da “pad DPS u Podgorici, koji je potpuno izvjestan, znači kraj DPS”.

“Preduslov oporavka Podgorice i Crne Gore jeste pad DPS”, istakao je Rakčević.

Premijer u tehničkom mandatu i lider URA-e, Dritan Abazović, kazao je da se u Podgorici ne bore protiv Ivana Vukovića i DPS, nego protiv organizovanog kriminala.

Abazović je kazao da je Rakčević čovjek na kojem će ležati politička budućnost Crne Gore.

“Ne postoji veći politički talenat, ne postoji neko kome toliko leži javni prostor i ko zna šta se dešava u svakom pedlju svog grada. Čovjek koji ustaje i liježe sa željom da riješi svaki problem u gradu”, kazao je Abazović.

Kako je rekao, Rakčević će stvoriti evropsku Podgoricu.

“Najveći ponos koji osjećam je to što je politika DPS-a nestala”, naveo je Abazović.

Abazović je dodao da će URA dati ključan doprinos da se Crna Gora što prije nađe u Evropskoj uniji.

Politička direktorica URA-e, Ana Novaković Đurović, kazala je da u izbornu trku idu mirno, a da Rakčević zaslužuje da vodi Glavni grad.

Na večerašnjoj konvenciji izabran je i novi sastav podgoričkog odbora URA-e.

