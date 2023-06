Rajnke: SAD spremne da podrže Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) spremne su da podrže Crnu Goru, koja može ostvariti težnje svojih građana da postignu stabilnost i prosperitet i da se konačno pridruže Evropskoj uniji (EU), poručila je američka ambasadorka u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Rajnke je, na svečanom prijemu povodom 247. godišnjice nezavisnosti SAD, kazala da večeras, slaveći taj datum, slave suštinu onoga šta znači biti Amerikanac.

“Ovo je trenutak kada iznova cijenimo naše teško izborene slobode, potvrđujemo demokratske vrijednoati i sjećamo se svojih snova – posebno američkog sna”, kazala je Rajnke.

Ona je poručila da SAD nema monopol na sanjanje i snove.

“Crnogorski san postoji i počinje sa demokratijom”, poručila je Rajnke.

Ona je rekla da je suština demokratije u institucijama čija se snaga i otpornost moraju zaštititi.

“Pod tim mislim na nezavisne organe oslobođene bilo kakvog političkog uticaja sa dobro definisanim i utvrđenim procedurama, sadržanim u zakonu i propisima – koje efikasno sprovode efikasni drzavni sluzbenici”, kazala je Rajnke.

Ona je poručila da demokratsko društvo mora poštovati sopstvena pravila ili će izgubiti legitimitet u očima svog naroda.

Rajkne je podsjetila da su u aprilu crnogorski birači izabrali novog predsjednika države, a prije nekoliko sedmica parlamentarni izbori postavili su, kako je rekla, osnov za naredno poglavlje crnogorske istorije.

“Narod je kazao svoje i njihov san je ono za što se njihovi politički lideri moraju boriti, a glavni je pristupanje države EU”, rekla je Rajnke.

To je, kako je kazala, san kome treba težiti

“Ohrabrujem sve vaše lidere i zvaničnike da se okupe oko tog sna. Vi možete da postignete konsenzus u Skupštini i da ostavite po strani politiku podjela i uskih stranačkih interesa. Možete da ispunite mjerila u okviru procesa pristupanja EU i možete ostvariti snove crnogorskog naroda”, poručila je Rajnke.

Ona je rekla da još mnogo toga treba da se uradi, ali da je uvjerena da država ima šansu da ostvari crnogorski san.

“Kao dobri prijatelji partneri i saveznjci, moj tim Ambasade je spreman da Vas podrži u izgradnji jače, demokratske Crne Gore koja može da ostvari težnje svojih građana da postignu stabilnost i prosperitet i da se konačno pridruže EU”, zaključila je Rajnke.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da donošenje Deklaracije o nezavisnosti ima izuzetnu civilizacijsku vrijendnost i da je najvažnija prekretnica u razvoju čovječanstva.

“Principi u tom dokumentu su već dva i po vijeka uzor u izgradnji modernih demokratija. Obilježavanje ovog datuma predstavlja izraz poštovanja prema idealima vladavine prava i neprikosnovenih građanskih sloboda”, rekao je Milatović.

On je kazao da je Crna Gora prije tri godine doživjela prvu demokratsku tranziciju vlasti .

“Naše iskustvo je potvrda da je za jačanje demokratskih kapaciteta potreban predan rad, odlučnost i zalaganje cijelog društva. Nakon demokratskih promjena, opet smo na istom vrednosnom putu gdje se glas slobode najglasnije čuje”, rekao je Milatović.

On je naveo da je u današnjim globalnim okolnostima koje karakterišu brojni izazovi veoma važno da se dodatno unapređuje komunikacija i zajedništvo.

“Pozdravljam zajedničku podršku Ukrajini u borbi za njenu slobodu”, istakao je Milatović.

On je kazao da je članstvom u NATO i opredijeljenošću ka postizanju punog članstva u EU, Crna Gora jasno i nedvosmisleno zacrtala svoju geopoliticku poziciju.

“Pred nama je najzahtjevnija etapa postizanja evropskih standarda, za koju sam siguran da je možemo preći u narednom periodu i biti prva naredna članica EU”, poručio je Milatović.

On je rekao da su SAD imale značajnu ulogu u dosadašnjim naporima da Crna Gora sprovede reforme.

“Očekujem da će se u narednom periodu, nakon konstituisanja novog skupstinskog saziva i vlade, dodatno unaprijediti saradnja dvije zemlje što će dovesti do proširenja investicionog prisustva američkih kompanija”, naveo je Milatović.

