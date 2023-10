Predsjedništvo DPS-a predložiće bojkot popisa ako do ponedjeljka ne dobiju odgovor institucija

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske partije socijalista (DPS) predložiće Glavnom odboru te stranke da usvoji odluku o pozivanju građana na bojkot predstojećeg popisa stanovništva, ako im nadležne državne institucije do ponedjeljka ne odgovore na zahtjeve u vezi sa odlaganjem popisa.

Iz DPS-a su saopštili da ostaju istrajni u svojoj namjeri da, do ispunjavanja svih logističko-tehničkih pretpostavki i formalno-pravnih preduslova, popis stanovništva, domaćinstava i stanova niti može, niti treba da bude održan.

Oni su podsjetili da su se vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković i generalni sekretar Aleksandar Bogdanović ove sedmice sastali sa predstavnicima vijeća bošnjačke, albanske i hrvatske nacionalne zajednice, Romskog i Muslimanskog savjeta, i da je zajednički konstatovano da je popis nužno odložiti.

„U skladu sa tim, a na osnovu aktuelnog društveno-političkog ambijenta, u kojem imamo Vladu u tehničkom mandatu, institucije koje ne rade u punom kapacitetu, Predsjedništvo DPS iznijelo je 17 uslova koje je neophodno ispuniti da bi predstojeći proces mogao biti održan“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su poručili da neće pristati da, ni pod jednom tačkom od svih 17 iznijetih, odustanu i odstupe.

„Ostajemo istrajni da nam nadležne državne institucije do ponedjeljka daju odgovor, u protivom Glavnom odboru partije biće predloženo da usvoji odluku o pozivanju građana Crne Gore na bojkot predstojećeg popisa stanovništva“, navodi se u saopštenju Predsjedništva DPS-a.

