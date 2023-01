Predsjednički izbori prilika za ubjedljivu pobjedu umjerene Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Predsjednički izbori prava su prilika za ubjedljivu pobjedu umjerene Crne Gore nad ekstremizmom, kriminalom i podjelama, što je i prioritet Demokratske Crne Gore, ocijenio li lider te stranke Aleksa Bečić.

Bečić je, kako je saopšteno iz Demokrata, razgovarao sa ambasadorom Francuske u Crnoj Gori Kristijanom Timonijeom.

“Saglasili smo se da izbor sudija Ustavnog suda i deblokada ove institucije treba biti prioritet najvišeg predstavničkog i zakonodavnog doma u zemlji i svih političkih subjekata u njoj”, rekao je Bečić.

On je naglasio da je evropska perspektiva Crne Gore najvažnija pretpostavka sveukupnog napretka.

Bečić je, kako se navodi, rekao da očekuje da će Skupština Crne Gore u tom smislu u najhitnijem mogućem roku riješiti otvorena pitanja poput izbora Vrhovnog državnog tužioca, članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda.

“Istakao sam da su predsjednički izbori prava prilika za ubjedljivu pobjedu umjerene Crne Gore nad ekstremizmom, kriminalom i podjelama, što je i prioritet Demokratske Crne Gore”, kazao je Bečić.

