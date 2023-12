Potpisali memorandum u cilju bolje informisanosti o EU procesu na lokalnom nivou

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova (MEP) potpisalo je danas memorandum o saradnji sa lokalnim samoupravama i Zajednicom opština (UOM), s ciljem bolje informisanosti građana o procesu evropskih integracija na lokalnom nivou.

Iz MEP-a su saopštili da bi to posredno trebalo da dovede do bolje iskorišćenosti sredstava Evropske unije (EU), podizanja kvaliteta života i modernizacije usluga i servisa u opštinama.

U memorandumu se navodi da se blizu 70 odsto evropskog zakonodavstva primjenjuje na lokalnom nivou, zbog čega je neophodno da, uz Vladu koja vodi pristupne pregovore, lokalne samouprave budu uključene u njihovo planiranje i sprovođenje aktivnosti.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević rekla je da lokalne samouprave imaju neizostavnu ulogu u procesu evropske integracije i podsjetila da je prema njima usmjeren značajan dio finansijske podrške EU.

Prema njenim riječima, lokalne samouprave, kao dio sistema javne uprave, nalaze se u središtu reformskih procesa.

“Kao najbliže građanima, one predstavljaju dio vlasti koji nosi veliku odgovornost za kvalitet njihovog života, kao i za stvaranje podsticajnog ambijenta za ekonomski i ukupni razvoj lokalne zajednice”, kazala je Gorčević.

Samim tim, kako je dodala, lokalne samouprave imaju važnu ulogu i u informisanju i edukaciji građana, kao i njihovom uključivanju u aktivnosti koje doprinose napretku zajednice.

Gorčević je zahvalila predstavnicima opština na zainteresovanosti za saradnju u toj oblasti.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa rekla je da lokalne samouprave igraju ključnu ulogu u procesu pristupanja zemlje evropskoj porodici.

Ona je ohrabrila predstavnike opština da aktivno uključe sugrađane i sa njima podijele odgovornost za uspješnost procesa evropskih integracija.

„Sada moramo udvostručiti naše napore i iskoristiti zamah nakon imenovanja nove Vlade i ponovnog interesovanja za proširenje u državama članicama EU”, rekla je Popa.

Ona je kazala da se uključivanjem opština u proces evropske integracije osigurava da se glasovi ljudi čuju i da se njihovi problemi rješavaju tokom procesa pristupanja.

“Bićete pozitivno iznenađeni nivoom kreativnosti i spremnosti koju će pokazati u želji da poboljšaju uslove i učine svoju zajednicu boljim mjestom za život“, dodala je Popa.

Predsjednik Upravnog odbora UOM Dušan Raičević rekao je da će se, pored novih obaveza, lokalne samouprave susresti i sa novim šansama, koje se ogledaju u korišćenju kohezionih i drugih fondova.

Prema njegovim riječima, preliminarna procjena da će Crnoj Gori nakon pristupanja biti dostupna i do deset puta veća sredstva nego sada predstavlja dodatni podstrek da lokalne samouprave ojačaju timove za projekte, kako institucionalno, tako i kadrovski, i imaju sve više tehnički zrelih infrastrukturnih projekata.

„Upravo na nama je da, kroz djelovanje u lokalnim zajednicama, svojim građanima pružimo perspektivu savremenog kvaliteta života naših sugrađana u zemljama EU”, rekao je Raičević.

On je kazao da će time nastaviti da osiguravaju ogromnu, gotovo nepodijeljenu podršku građana Crne Gore procesu učlanjenja države u EU.

Državni sekretar u MEP-u Bojan Božović predstavio je strategiju informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023-2026, koja će biti osnov za sprovođenje memoranduma.

Božović je istakao da korišćenje sredstava iz EU fondova na lokalnom nivou u Crnoj Gori predstavlja ključni element u postizanju održivog razvoja i unapređenju života građana.

On je rekao da su opštine u Crnoj Gori pokazale visok stepen proaktivnosti u korišćenju dostupnih fondova, posebno kroz programe prekogranične i teritorijalne saradnje, kao i kroz Zapadno-balkanski investicioni okvir.

Božović je podsjetio da su, tokom dosadašnje dvije IPA perspektiva, crnogorske opštine učestovale u 167 projekata, čija ukupna vrednost iznosi oko 124 miliona EUR.

Ti projekti, kako se navodi, bili su usmjereni na različite oblasti, od zaštite životne sredine i unapređenja odgovora na prirodne katastrofe, preko promocije turizma i kulturnog nasleđa, do podsticanja zapošljavanja, naročito ranjivih grupa, unapređenja zdravlja, jačanja konkuretnosti i inovacija.

Božović je predstavio poziv opštinama da izraze interesovanje za saradnju, kroz konkretne projekte koji će doprinijeti boljoj informisanosti i uključenosti građana u proces evropskeh integracije.

Navodi se da će ideje koje budu odabrane biti finansirane kroz EU projekat EU za mene/EU for me/, pri MEP-u.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS