Poslanici EP pozvali na ubrazanje reformi

Podgorica, (MINA) – Poslanici Evropskog parlamenta (EP) u amandmanima na Izvještaj o Crnoj Gori pozvali su na ubrazanje procesa evropskih reformi i izrazili žaljenje što je, kako su naveli, među vladajućom političkom elitom evidentno rastuće oklijevanje da se napreduje u pregovorima s Evropskom unijom (EU).

U izmjenama koje je predložila Evropska narodna partija, najjača stranka u EP, navodi se da parlament žali što nijedno od 33 otvorena poglavlja nije zatvoreno od 2017. godine, što usporava pozitivne rezultate i status Crne Gore kao najnaprednije zemlje Zapadnog Balkana u njenom napretku ka pristupanju EU.

Crna Gora se podstiče da nastavi posebno da se fokusira na ispunjavanje preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, a nakon toga i na zatvaranje poglavlja. prenosi Portal RTCG.

U amandmanima se izražava čvrsto uvjerenje da je Crnoj Gori potrebna stabilna proevropska vlada i evropski orijentisana većina da bi ubrzala reforme vezane za EU.

Ohrabruje se predsjednik, novi parlament i vlada da se usredsrede na ključne reforme potrebne da bi zemlja ostvarila napredak u EU integraciji i obezbjeđivanje njihove pravilne i blagovremene implementacije;

Iz redova Liberala (Renew) pozvali su izabranog predsjednika i političke stranke da se uzdrže od upotrebe zapaljive retorike u političkim diskusijama kako bi se spriječila dalja polarizacija u zemlji i dodatne tenzije u regionu.

Poslanici su pohvalili usaglašenost Crne Gore sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i sankcijama Rusiji, međutim, izrazili su zabrinutost zbog činjenice da sve veći broj ruskih državljana, uključujući oligarhe, boravi u glavnom gradu Crne Gore i primorskom regionu.

Poslanici pozivaju da se osigura da Crna Gora neće postati “čvorište za privredne subjekte i pojedince koji žele da zaobiđu sankcije“.

Kada je riječ o borbi protiv lažnih vijesti u amandmanima se naglašava važnost slobode medija i nezavisnost, kvalitet izvještavanja i unapređenje medijske pismenosti kao ključ u borbi protiv manipulativnih dezinformacija.

Poslanici su pozvali na jačanje evropske saradnje sa Crnom Gorom u rješavanju problema dezinformacija, sajber i hibridnih prijetnji koje nastoje da “potkopaju evropsku perspektivu regiona”.

U amandmanima na izvještaj pozdravljaju se pozitivni napori u oblasti sprječavanja nezakonite trgovine, odnosno krijumčarenja cigareta, kao i nove mjere koje je Vlada objavila u julu 2022. godine, a kojima se zabranjuje skladištenje duvana u Baru.

Parlamentarci su ponovili važnost daljih mjera za borbu protiv šverca cigareta, posebno u Slobodnoj zoni Luke Bar.

Poslanici su naveli da su zabrinuti zbog duboke političke polarizacije u medijskom okruženju, nedostatka medijske nezavisnosti javnog emitera i pritiska koji na lokalno medijsko tržište vrši širenje regionalne medijske konkurencije.

U amandmanima koje su predložili poslanici krajnje desničarskih partija u EP navodi se da je posvećenost Crne Gore integraciji u EU podržana određenim nivoom javne podrške samo zbog uočenih finansijskih dobitaka do kojih bi to moglo dovesti.

Ponavljaju podršku ostanku Crne Gore van EU, uz napomenu da nijedno poglavlje nije završeno u proteklih šest godina uprkos ogromnom finansiranju od strane poreskih obveznika država članica.

Poslaničke grupe EP podnijele su skoro 250 amandmana na izvještaj o Crnoj Gori, na osnovu kojih će biti sačinjeni kompromisni amandmani o kojima će glasati Vanjskopolitički odbor Evopskog parlamenta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS