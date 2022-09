Popović: Abazović nastavlja da obmanjuje javnost i međunarodne partnere

Podgorica, (MINA) – Odlazeći premijer Dritan Abazović nastavlja da оbmanjuje domaću javnost, međunarodne partnere i saveznike Crne Gore, ocijenila je poslanica Demokrata Zdenka Popović.

Abazović je ranije danas, nakon obilaska Luke Bar u kojoj su zaplijenjene cigarete vrijedne tri miliona EUR, rekao da je to nastavak potpunog dezavuisanja organizovanog kriminala u Crnoj Gori.

Popović je u reagovanju navela da je Abazović zaboravio kako je prije godinu tvrdio da je šverc cigareta u Luci Bar klinički mrtav, a da danas kaže da to ipak nije tako, već da se šverc nastavlja i da ga on suzbija.

“Pa, kad je govorio istinu, tada kad je tvrdio da šverca više nema ili sad kad ističe da se zajedno sa švercerima bori protiv šverca? Da se unutar kriminala bori protiv kriminala? Kakva impresivna predstava, ali za dječicu do šestog razreda osnovne škole”, navela je Popović.

Ona je kazala da je Abazović u Specijalnom državnom tužilaštvu saopštio da se šverc cigareta u Luci Bar sprovodi već par godina, a poslanicima da se Demokratska partija socijalista (DPS) bavi organizovanim kriminalom i korupcijom.

“A onda sa tim istim DPS-om, kao koordinator Službi bezbjednosti koji je imao sva ova saznanja, formirao Vladu sa DPS-om, koja prema njegovom priznanju nosi radni naslov “kriminalom protiv kriminala”, dodala je Popović.

Ona je kazala da se, imajući u vidu izrečeno, nameće zaključak da Abazovića “Milivoje Katnić sprema za javne nastupe, ili ga je poslao kao prikrivenog svjedoka”.

“Najljepše vas molimo, ne hvatajte se više nikakvog posla, jer vas tako hvatamo i u lažima. I taman kad vas uhvatimo, vi osmislite novu laž”, navela je Popović.

