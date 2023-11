Popis mora biti oslobođen od političkog pritiska

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva je demografski i statistički proces koji mora biti oslobođen političkog pritiska i u kojem niko neće biti kažnjen ili nagrađen zbog načina na koji se izjašnjava.

To je ocijenjeno na sastanku potpredsjednika Vlade za za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Alekse Bečića i ambasadorke Evropske unije (UN) u Crnoj Gori Oane Kristine Pope.

„Bečić i Popa su se tokom sastanka saglasili da je popis demografski i statistički proces, koji mora biti oslobođen političkog pritiska, i u kojem niko neće biti kažnjen ili nagrađen zbog načina na koji se izjašnjava“, saopšteno je iz Bečićevog kabineta.

Bečić je rekao da izbor 44. Vlade i politička konfiguracija u Skupštini Crne Gore predstavljaju šansu za stabilizaciju političkih prilika u državi, koje su osnova za sve ozbiljnije reformske procese, čiji će rezultati biti na ponos i korist svim građanima Crne Gore.

On je, govoreći o spoljnopolitičkom putu Crne Gore, istakao da je država stoprocentno privržena prozapadnom, proevropskom i evroatlantskom kursu.

Bečić je naglasio da je to opredjeljenje vrijednost sa kojom nema kompromisa, budući da se kao takva nalazi i u osnovi političkog sporazuma vladajuće većine.

„U ovoj utakmici igramo za sebe i svoju sigurnost u okviru EU. Igramo i za svoje susjede, jer im, kao članica EU možemo pomoći na tom putu, ali igramo i za EU, budući da bi prijem naše zemlje u evropsku porodicu poslao snažnu poruku drugim zemljama kandidatima da se ne obeshrabre tokom trajanja tog procesa“, naveo je Bečić.

Kako je dodao, najznačajnija tema koja je u trenutno u fokusu crnogorske javnosti, jeste izbor sedmog sudije Ustavnog suda, koji se očekuje tokom ove sedmice.

Bečić je naglasio da su reforme neophodne, kao što je skoriji izbor preostalih članova Sudskog savjeta i vrhovnog državnog tužioca.

On je naveo da je potrebna i provjera imovine i životnog stila policijskih službenika, kako bi se izbjeglo da se Crna Gora opet sretne sa kriminalnim strukturama u policijskim redovima.

Popa je kazala da su za proces pristupanja Crne Gore EU značajne nadležnosti koje ima Bečić.

„Pozitivna je okolnost što u sadašnjem istorijskom trenutku postoji razumijevanje svih država članica da je proširenje neophodno”, rekla je Popa.

Kako je kazala, vjeruje da Crna Gora svojom posvećenošću i konkretnim rezultatima može biti uspješna priča u na Zapadnom Balkanu i zaista biti regionalni lider u procesu evropskih integracija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS