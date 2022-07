Počinioce kriminalnih radnji procesuirati bez uslovljavanja

Podgorica, (MINA) – Počinioci kriminalnih radnji moraju se hitno procesuirati, bez političkih uslovljavanja, poručio je poslanik Demokrata Vladimir Martinović.

Martinović je rekao da se iz izjave premijera Dritana Abazovića „Ne plaše se oni Temeljnog ugovora, nego Europola“, može izvući nekoliko zaključaka.

“Abazović očigledno, u ovom trenutku prijeti da će otkriti izvršioca nekog krivičnog djela tek ako taj navodni izvršilac nastavi polemiku sa njim. Dakle, Abazović prikriva krivično djelo i time i sam postaje izvršilac krivičnog djela”, smatra Martinović.

On je na Tviteru /Twitter/ kazao da se prijeteće metode iz devedesetih polako vraćaju na političku scenu Crne Gore kroz postupanje, kako je Martinović rekao, nelegitimnog zelenog premijera.

“Šta Abazović radi u vlasti sa onima koji se plaše Europola? Počinioci kriminalnih radnju moraju hitno biti procesuirani, bez političkih uslovljavanja”, saopštio je Martinović.

