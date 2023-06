Plenković: Hrvatska Vlada će nastaviti da podržava Crnu Goru na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Vlada Hrvatske nastaviće da podržava Crnu Goru u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) i hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković.

Kako je saopšteno iz Hrvatske građanske inicijative (HGI), lider te stranke Adrijan Vuksanović razgovarao je sa Plenkovićem, na otvaranju Hrvatskog doma u Subotici.

Plenković je čestitao Vuksanoviću na istorijskom rezultatu koji je HGI ostvarila na nedavnim parlamentarnim izborima kada je osvojila rekordan broj glasova.

“Plenković je izrazio zadovoljstvo djelovanjem HGI-ja i poručio da će Vlada na čijem je čelu i dalje snažno podržavati hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori, kao i samu Crnu Goru u njenom integracionom procesu prema EU“, navodi se u saopštenju HGI.

Vuksanović je, kako se dodaje, zahvalio Plenkoviću na državničkoj politici i zajedništvu što je snaga za malobrojnu zajednicu Hrvata u Crnoj Gori.

„On je istakao važnost podrške Vlade Hrvatske koja je kontinuirana, konkretna i nikad izraženija od kada je na njenom čelu Plenković hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je potvrda toj činjenici stalna komunikacija i česti susreti čelnika HGI i Hrvatskog nacionalnog vijeća sa Plenkovićem i hrvatskim ministrima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS