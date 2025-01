PES: Zbog uskopartijskog djelovanja opozicije trpe svi građani

Podgorica, (MINA) – Opozicija je današnjom blokadom sjednice Skupštine još jednom pokazala da djeluje direktno protiv interesa građana i države, ocijenili su iz Poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES).

Sjednica Skupštine, na čijem je dnevnom redu bilo usvajanje Predloga zakona o budžetu za ovu godinu, ponovo je prekinuta, jer poslanici opozicije nijesu dozvolili njeno održavanje.

Iz Poslaničkog kluba PES-a kazali da, u ključnom trenutku za stabilnost javnih finansija i nastavak evropskih reformi, destruktivna politika opozcije ugrožava ekonomski i politički napredak zemlje.

Oni su u saopštenju naveli da je ove godine potrebno obezbijediti čak 820 miliona EUR za otplatu dugova nastalih tokom vlasti Demokratske partije socijalista.

“Isti oni koji su zadužili državu sada sabotiraju vraćanje tih dugova, koristeći blokadu usvajanja budžeta kao polugu za ostvarivanje svojih uskopartijskih interesa”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da opozicija tim činom direktno ugrožava javne finansije, stabilnost i ugled Crne Gore pred stranim investitorima i međunarodnim partnerima.

“Cijenu njihove sabotaže platiće građani Crne Gore, jer neće biti uvećanja januarskih penzija u prosjeku oko 50 EUR, povećanja srazmjernih penzija sa primanjima ispod 450 EUR, povećanja plata pripadnicima Vojske Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da će cijenu sabotaže opozicije platiti građani, jer neće biti nastavka kapitalnih projekata, uključujući drugu dionicu autoputa Mateševo – Andrijevica, investicionih projekata u zdravstvu, niti realizacije sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Prema njihovim riječima, oni koji optužuju vladajuću većinu za navodno protivljenje evropskim integracijama, zapravo svojim djelima svakodnevno dokazuju suprotno.

Kako su naveli iz PES-a, godinama su upravo oni bili odgovorni za blokadu pregovora s Evropskom unijom (EU), dok su njihovi kadrovi u pravosuđu, tužilaštvu i policiji danas pod istragama ili u zatvorima.

“Sada rade isto, svjesno ili nesvjesno, djelujući u interesu onih koji žele Crnu Goru van EU. Toliko o njihovom “evropejstvu”. Njihova politika blokada i opstrukcija jasno pokazuje spremnost da ugroze budućnost Crne Gore zarad partijskih kalkulacija”, kaže se u saopštenju.

Država, kako su poručili iz Poslaničkog kluba PES-a, neće biti talac takve destruktivne politike.

Oni su pozvali opoziciju da konačno prepozna važnost stabilnosti i prosperiteta države i da stavi interese građana i države ispred svojih partijskih ambicija.

“Ukoliko to ne učine, preuzećemo odgovornost da zaštitimo Crnu Goru, njenu ekonomsku stabilnost i evropsku perspektivu. Naš reformski i evropski put ostaje prioritet sa kojeg nećemo skrenuti”, navodi se u saopštenju.

