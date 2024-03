PES traži da se inicijativa za smjenu Mandića skine sa dnevnog reda

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Pokreta Evropa sad zatražio je da se sa dnevnog reda sjednice Skupštine, koja je zakazana za ponedjeljak, skine inicijativa za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

U predlogu poslaničkog kluba PES-a dostavljenom predsjedniku Skupštine, u koji je agencija MINA imala uvid, navodi se da u toj partiji smatraju postoje dvostruki aršini.

O tome, kako navode, svjedoči i činjenica da su upravo partije koje su podnijele predlog za razrješenje Mandića, 7. februara 2022. godine razriješili sa funkcije predsjednika Skupštine Aleksu Bečića, pozivajući se tada na velike društvene, političke i socijalne podjele, zaustavljen EU put i nazadovanje na polju vladavine prava.

“Cjelokupna javnost u Crnoj Gori je svjesna da mi danas imamo nikad manje društvene, političke i socijalne podjele, nikad opipljivije EU integracije i ubrzan put ka EU, kao i velike napretke na polju vladavine prava što je dokazano i izborom vrhovnog državnog tužioca u januaru“, kaže se u predlogu koji potpisuje šef kluba poslanika PES-a Vasilije Čarapić.

Navodi se da su sve to prepoznali svi evropski partneri i međunarodne organizacije.

„Kako i tada, tako i danas, cijenim da je inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine pogrešna, te da bi razmatranje ove tačke dnevnog reda dalo netačan dojam da se nalazimo u nekoj atmosferi nestabilnosti, što svakako nije slučaj budući da ovaj saziv Skupštine isporučuje istorijske rezultate“, naveo je Čarapić.

On je dodao da su pojedini podnosioci inicijative za smjenu Mandića „ti koji žele da izazovu nestabilnost, što su do sada pokazali na svakom koraku“.

Prema riječima Čarapića, to što su pojedini podnosioci inicijative odustali od društvenog pomirenja i EU integracija, ne znači da su od toga odustali svi poslanici, pa bi se, kako je naveo, skidanjem te tačke sa dnevnog reda poslala snažna poruka.

“A to je da u Skupštini Crne Gore ipak postoji većina koja ne želi da se vraćamo ideološkim temama koje dijele narod, koja ne želi da se vratimo u vrijeme kada je zbog nedostatka reformi Crnoj Gori uvedena klauzula balansa u kontekstu naših EU integracija, te da ne želimo da vladavinu prava podredimo mafiji i hororima sa Sky aplikacije“, navodi se u predlogu PES-a.

Ističe se da je isključiva intencija parlamentarne većine afirmacija političke stabilnosti koja dovodi do konkretnih rezultata, a za koju je, osim vladajuće većine, zaslužan i dio opozicije koji je nesumnjivo pokazao privrženost evropskom putu.

„Skidanjem ove tačke sa dnevnog reda pokazali bi i povećan stepen zrelosti jer štitimo javni prostor od zapaljivog diskursa koji je bio primjetan i na prošloj sjednici, pokazali bi i da smo fokusirani na konkretnu materiju koja je od vitalnog značaja za građane Crne Gore, a ostavili bi i prostor za građenje novih partnerstava koja samo mogu da ojačaju našu zemlju“, kaže se u predlogu PES-a.

