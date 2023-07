PES: Pozdravljamo odluku liste Pravda za sve

Podgorica, (MINA) – Odluka izborne liste Pravda za sve da povuku sve prigovore Državnoj izbornoj komisiji (DIK) i žalbe Ustavnom sudu korak je u pravcu odblokiranja demokratskih procesa u Crnoj Gori, ocijenili su iz Pokreta Evropa sad (PES) i pozdravili tu odluku.

Nosilac izborne liste Pravda za sve Vladimir Leposavić saopštio je ranije da je povukao žalbu upućenu Ustavnom sudu zbog propusta Opštinske izborne komisije Kolašin da donese odluku o raspisivanju ponovnih izbora na jednom biračkom mjestu.

Leposavić je kazao da je povukao i prigovor podnijet DIK-u, kao i sve žalbe upućene Ustavnom sudu zbog nepravilnosti na biračkim mjestima u Baru, Budvi i Nikšiću.

“PES cijeni odgovoran odnos liste Pravda za sve i njenog nosioca, Vladimira Leposavića, prema aktuelnom političkom momentu i pozdravlja njihovu odluku da povuku sve prigovore DIK-u i žalbe Ustavnom sudu”, navodi se u saopštenju PES-a.

Iz te partije su ocijenili da je, nakon ponovljenih izbora na Cetinju, svakom dobronamjernom bilo jasno da je posrijedi svojevrsni izborni inženjering.

U PES-a smatraju da se time željela promijeniti izborna volja iskazana 11. juna i “silu na sramotu u parlament ugurati politička partija koja prije mjesec nije prešla cenzus, čime bi se dodatno odložilo okončanje izbornog procesa, a samim tim produžio vijek nefunkcionalnim institucijama”.

“Odluka Pravde za sve, stoga, predstavlja cjelishodan korak u pravcu odblokiranja demokratskih procesa u Crnoj Gori i važnu stepenicu u susret konstituisanju legitimnog, na izbornoj volji formiranog, saziva skupštine, a samim tim i nesmetanom formiranju nove vlade”, rekli su iz PES-a.

Time se, kako su dodali, otvara prostor da ključne državne institucije konačno budu odblokirane.

