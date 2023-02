Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) može da predloži drugog predsjedničkog kandidata, nakon što kandidatura nije potvrđena lideru te stranke Milojku Spajiću, odlučila je Državna izborna komisija (DIK).

PES je u zahtjevu dostavljenom DIK-u tražio i mišljenje o tome da li Spajić može da povuče svoju kandidaturu i kako bi takva eventualna odluka uticala na pravo PES da ponovo predloži kandidata za predsjednika.

Član DIK-a Aleksandar Jovićević kazao je da Spajić ne može povući kandidaturu, već izjavu kojom je pristao da bude kandidat, kao i da građanima treba omogućiti da daju podršku drugom kandidatu.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša kazao je da PES ima pravo da prijavi drugog kandidata i da birači mogu podržati novog kandidata, prenosi portal Vijesti.

Izbori za predsjednika Crne Gore zakazani su za 19. mart.

DIK je do sad utvrdio samo kandidaturu predsjednika Nove srpske demokratije Andrije Mandića.

Socijaldemokratska partija danas je predala kandidaturu poslanice te stranke Draginje Vuksanović Stanković.

Kandidatura lidera Ujedinjene Crne Gore Gorana Danilovića danas nije utvrđena, jer nema dovoljan broj validnih potpisa podrške.

Demokrate su najavile da će njihov kandidat biti lider stranke Aleksa Bečić, a učešće na izborima najavio je i čelnik Demohrišćanskog pokreta Dejan Vukšić.

