Otvoren Konzulat Crne Gore u Gdanjsku

Podgorica, (MINA) – Konzulat Crne Gore danas je svečano otvoren u Gdanjsku u Poljskoj, a na njegovom čelu biće počasni konzul Maćej Červinski, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova.

Šef Diplomatskog protokola MVP-a Veljko Milonjić na otvaranju je kazao da će Konzulat u Gdanjsku doprinijeti dodatnom jačanju bliskih veza između Crne Gore i Poljske, zasnovanih na zajedničkim vrijednostima, savezništvu u okviru NATO-a i čvrstoj podršci Poljske na putu evropske integracije Crne Gore.

On je ocijenio da će, istovremeno, otvaranje Konzulata značiti stvaranje novih prilika za dalji razvoj međudržavne saradnje koju dvije države ostvaruju u kontinuitetu, posebno na poljima turizma, ekonomije, i obrazovanja.

“Ukazao je, takođe, i na sve veći broj avio linija koje pružaju dodatan impuls unapređenju povezanosti i zbližavanju crnogorskog i poljskog naroda”, kaže se u saopštenju.

Červinski je, kako se navodi ukazao na značaj razvoja političke i ekonomske saradnje između Crne Gore i Poljske.

On je dodao da je uvjeren da će Konzulat u Gdanjsku pružiti mogućnost za dalje intenziviranje bilateralnih odnosa i dodao je da će razvoj saradnje u oblastima ekonomije, nauke i turizma biti prioritet njegovih aktivnosti.

Pored predstavnika crnogorskog MVP, svečanoj ceremoniji prisustvovali su i predstavnici lokalne uprave i državne administracije Poljske

