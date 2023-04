Orden predsjednika Turske za crnogorski spasilački tim

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan odlikovao je predstavnike 93 međunarodna tima kao znak zahvalnosti za učešće u akcijama zaštite i spašavanja usljed katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio tu državu u februaru.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u ime crnogorskog tima, predsjednički orden za izuzetne humanitarne zasluge i priznanje primio je rukovodilac tima Milan Radović.

Navodi se da je za iskazanu solidarnost, podršku i napor tokom koordinacije svih aktivnosti, zahvalnica uručena i ambasadoru Crne Gore u Turskoj Periši Kastratoviću.

Iz MUP-a su podsjetili da je, na poziv Centra za koordinaciju i odgovor na hitne situacije Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, crnogorski tim za zaštitu i spašavanje od zemljotresa od 23 pripadnika učestvovao u akcijama zaštite i spašavanja u regiji Hataj, u gradu Antakija.

“I tom prilikom spasio iz ruševina ženu od 40 godina i dječaka od četiri godine. Takođe, u Tursku je bio upućen i tim sastavljen od 30 vatrogasaca spasilaca iz Podgorice i Nikšića”, kaže se u saopštenju.

