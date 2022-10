Opredijeljeni za održivi razvoj i neposrednu demokratiju

Podgorica, (MINA) – Preokret je snažno opredijeljen za rješenja bazirana na dugoročno održivom razvoju i promovisanju principa neposredne demokratije, saopštili su iz tog pokreta.

Iz Preokreta su naveli da su njihovi članovi Srđan Perić i Boško Milović boravili u Briselu gdje su prezentovali programske ciljeve i strateške orijentacije pokreta.

Kako je saopšteno, tokom dvodnevne posjete razgovarali su sa predstavnicima 14 zemalja članica Evropske unije (EU), kao i sa saradnicima parlamentarnih grupa Zelenih i Socijalista u Evropskom parlamentu.

“U predstavljanju je isticana snažna riješenost Preokreta ka rješenjima baziranim na dugoročno održivom razvoju i promovisanju principa neposredne demokratije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, akcentovano je opredjeljenje Preokreta ka zelenim politikama, politikama javnog stanovanja, zaštiti imovinskih prava i finansijske održivosti lokalnih samouprava, kao i potrebi uvođenja EU standarda u funkcionisanje sistema.

Iz Preokreta su poručili da to ne znači samo donošenje zakona, već i njihovu primjenu u praksi.

