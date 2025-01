Odžić: Mandić pokušava da spriječi rješavanje političke krize u Budvi

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, kroz Vladu, pokušava da spriječi rješavanje političke krize u Budvi, ocijenio je nosilac liste Evropskog saveza i zamjenik predsjednika Socijaldemokratske partije (SDP), Petar Odžić.

Odžić je kazao da je ministar javne uprave Maraš Dukaj samo potvrdio ono o čemu iz Evropskog saveza odavno govore.

Dukaj je u ponedjeljak na Televiziji Crne Gore rekao da je želja nekih političkih partija bila da Ministarstvo u Budvi uspostavi prinudnu upravu, navodeći da je u pitanju koalicija Za budućnost Budve.

“Mandić kroz “Spajićevu” Vladu, pokušava da spriječi rješavanje političke krize u Budvi, kroz nezakonito prikrivanje svog, ali i poraza partija vlasti sa državnog nivoa! Andrija, BIL lica nijesu jača od države”, poručio je Odžić.

