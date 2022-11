Odbor o postupku za utvrđivanje da li je Đukanović prekršio Ustav

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor razmatraće sjutra Predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav.

Poslanici parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine podnijeli su parlamentu taj Predlog u kome se navodi da nakon izglasavanja nepovjerenja 43. Vladi, Đukanović nije predložio Skupštini mandatara za sastav nove vlade.

“Predsjednik Crne Gore je obavezan da po Ustavu predloži mandatara, a naročito je važno da konkretnoj osobi povjeri mandat kada postoji podrška kandidatu za mandatara, što on nije učinio, već neustavno odbio da ga predloži”, ističe se u Predlogu.

Kako se dodaje, Đukanović je to uradio iako je imao javan i očigledan uvid u saglasnost svih partija parlamentarne većine oko tog pitanja.

