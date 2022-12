Odbor o novom javnom pozivu za izbor sudija

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor trebalo bi danas da odluči o raspisivanju novog javnog poziva za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore.

Ustavni sud, od ukupno sedam, ima samo troje sudija i više od tri mjeseca nema kvorum za odlučivanje.

Predstavnici međunarodne zajednice poručili su da formiranje Ustavnog suda treba da bude prioritet i pozvali predstavnike političkih partija na dogovor.

Ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon, upozorila je da bi Evropska unija, početkom naredne godine mogla razmatrati zaustavljanje pregovora sa Crnom Gorom, ako država ne uspostavi funkcionalne institucije.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović zatražila je od članova Odbora da, imajući u vidu političku i institucionalnu krizu u Crnoj Gori, maksimalno ažurno i ekspeditivno počnu i sprovedu proceduru novog javnog poziva za izbor sudija Ustavnog suda.

Đurović je u dopisu sugerisala predsjednici Odbora Simonidi Kordić da razmotri mogućnost da se za novi javni poziv koriste najkraći rokovi, 15 dana, propisani Zakonom.

“Đurović je istakla da bi se, nakon završenog javnog poziva, efikasnim radom prilikom obavljanja intervjua i formiranja predloga prema Skupštini, moglo značajno doprinijeti ubrzanju postupka izbora sudija”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS