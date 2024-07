Obrazovan koordinacioni tim za sprovođenje reforme javne uprave

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore donijela je danas na sjednici odluku o obrazovanju koordinacionog tima za sprovođenje reforme javne uprave.

Iz Vlade su u saopštenju naveli da je, u cilju osiguranja kvalitetne reforme javne uprave u Crnoj Gori, u decembru 2021. usvojena Strategija reforme javne uprave za period od 2022. do 2026. godine.

Kako su rekli, tim dokumentom definisan je osnovni cilj – zajedničko građenje odgovorne, efikasne, transparentne javne uprave, okrenute potrebama građana i privrede.

Iz Vlade su kazali da je osnovni preduslov realizacije Strategije kvalitetna i efikasna koordinacija tim procesom, kako na političkom, tako i administrativnom nivou.

“Radi čega je obrazovan koordinacioni tim, sa šest koordinacionih tijela, i to za organizaciju i rad javne uprave, za službenički sistem u javnoj upravi, za transparentnost i otvorenost rada javne uprave, za sistem lokalne samouprave, za razvoj i pružanje usluga i za strateško planiranje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je usvojena i informacija o izjavi kojom se, u skladu sa Memorandumom nacionalne bezbjednosti o zaštitnim mjerama i odgovornosti u vezi sa prenesenim odbrambenim artiklima i uslugama Sjedinjenih Američkih Država (SAD), potvrđuje da će Crna Gora pomoć SAD-a koristiti u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom i da će olakšavati isporuku humanitarne pomoći SAD u područjima sukoba.

Memorandum, kako su rekli iz Vlade, predviđa da sve zemlje koje treba da prime pomoć u odbrambenim artiklima i, po potrebi, odbrambenim uslugama, prije prijema pomoći dostave pisanu izjavu kojom potvrđuju da će američku pomoć koristiti u skladu sa važećim međunarodnim humanitarnim pravom.

“Istovremeno, Memorandum predviđa obavezu onih država koje su već primile ili kontinuirano primaju tu vrstu američke pomoći, a nijesu u oružanom sukobu, da u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu tog memoranduma, dostave predmetne izjave u pisanoj formi”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je namjera Memoranduma da se spriječi transfer oružja koji može dovesti do kršenja, kako ljudskih prava, tako i međunarodnog humanitarnog prava.

“S tim u vezi, Vlada je prihvatila tekst izjave i ovlastila ministra odbrane da potpiše taj dokument”, kaže se u saopštenju.

