Nimanbegu podnio ostavku na poslaničku funkciju

Podgorica, (MINA) – Lider Force Genci Nimanbegu podnio je neopozivu ostavku na funkciju poslanika u Skupštini Crne Gore.

Nimanbegu je, kako prenosi Antena M, obavijestio Skupštinu da je ostavku podnio iz etičkih i političkih razloga.

On se u pismu kolegama zahvalio na dosadašnjoj saradnji, a posebno radnicima Skupštine.

