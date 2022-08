Nikolić: Radovanić da provjeri da li će svi poslanici CnB podržati Vladu 19. avgusta

Podgorica, (MINA) – Portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić kazao je da bi generalnom sekretaru Građanskog pokreta URA Mileti Radovaniću bilo bolje da provjeri da li će svi poslanici kluba Crno na bijelo podržati Vladu 19. avgusta.

Nikolić je to rekao reagujući na navode Radovanića da istaknuti funkcioneri DPS-a osjećaju olakašanje što je Temeljni ugovor potpisan i da ne isključuje mogućnost da na sjednici 19. avgusta ne bude jedinstva u poslaničkom klubu te stranke o pitanju nepovjerenja Vladi.

“Bolje bi bilo da gospodin Radovanić provjeri da li će sva četiri poslanika Crno na Bijelo podržati Vladu 19. avgusta. Različite su najave”, napisao je Nikolić na Tviteru /Twitter/.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović sazvala je za 19. avgust vanrednu sjednicu parlamenta na kojoj će se glasati o nepovjerenju 43. Vladi.

