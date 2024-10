Neophodna reforma u dijelu političke participacije OSI

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je neophodna značajna reforma zakonodavstva u dijelu političke participacije osoba s invaliditetom (OSI), s obzirom na to da ne postoji zakonsko rješenje koje na adekvatan način garantuje prava i jednake mogućnosti za njihovo učešće u izbornim procesima i politici.

To je pokazala analiza urađena za publikaciju “Kako omogućiti jednako učešće osoba s invaliditetom u izbornom procesu”.

Iz Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) kazali su da je ta publikacija urađena kroz projekat “Izborna reforma u fokusu: Vrijeme je!”, koji realzuju u partnerstvu sa Centrom za demokratsku tranziciju i Udruženjem za odgovorni i održivi razvoj.

“Analiza je pokazala da ne postoji zakonsko rješenje kojem nije potrebno unapređenje, kroz izmjene ili dopune postojećih odredbi ili ono u kojem trenutno u potpunosti izostaju odredbe u dijelu prava OSI”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je analiza pokazala i da je potrebno propisivanje nedostatnih odredbi kako bi se osiguralo jednako učešće OSI u izbornim procesima.

Iz UMHCG su kazali da su, osim neophodnih legislativnih promjena, date i preporuke koje se odnose na pristupačnost izbornog procesa, i edukaciju izborne administracije i OSI.

“U kontekstu unapređenja političke participacije OSI u Crnoj Gori, ključno je usvajanje i implementacija odgovarajućih zakonskih izmjena”, rekli su iz UMHCG.

Kako su naveli, za svako zakonsko rješenje pojedinačno dat je sažetak postojećih i nedostajućih odredbi, uz ocjenu adekvatnosti važećih rješenja.

Iz UMHCG su istakli da diskriminacija OSI u području javnog i političkog života, javnu sferu i život zajednice uskraćuje za heterogenost i zastupljenost različitih perspektiva i dovodi do dugoročne getoizacije, segregacije i institucionalizacije kroz sistem koji jednako ne uvažava svačiji glas.

„Politička participacija OSI ne samo da dovodi do inkluzivnijih i pravednijih odluka, politika, mjera i djelovanja ljudske vrste, već utiče i na ukupnu percepciju i vidljivost osoba s invaliditetom u životu jedne zajednice“, istakli su iz UMHCG.

Kako su naveli, analizirano je ukupno 18 zakonskih rješenja, kao i sva podzakonska akta Državne izborne komisije.

Iz UMHCG su naglasili da očekuju od skupštinskog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu da u svim zakonskim rješenjima koja budu predmet rada Odbora, analizira, i na adekvatan način, date preporuke pretoči u norme.

Oni su dodali da od resornih ministarstava očekuju da učine isto prilikom izmjena i dopuna preostalih zakona koji su bili predmet analize, imajući u vidu da i neka zakonska rješenja koja nijesu dio izborne reforme, ograničavaju političko učešće OSI.

Prema riječima UMHCG, skoro sve partije, koalicije i liste koje su učestvovale na vanrednim izborima u Glavnom gradu su se, u mjeri koja do sada nije zabilježena, bavile OSI.

„Očekujemo da će sve one koje imaju parlamentarni status i čiji poslanici učestvuju u radu Odbora, ali i njihovih poslaničkih klubova i na kraju plenuma svesrdno podržati naše sugestije i predloge i time pokazati suštinsku posvećenost za prava osoba s invaliditetom“, kaže se u saopštenju.

Iz UMHCG su kazali da će partije, u suptornom, pokazati da su im OSI pamflet za kratkoročne političke i uskostranačke interese.

Oni su rekli da istinsku posvećenost političke partije prvenstveno treba da pokažu kroz izmjene i dopune Zakona o izboru odbronika i poslanika.

„Osim dijela nedostajućih odredbi u vezi sa pristupačnošću biračkih mjesta, procedure glasanja i materijala za glasanje kako bi se osiguralo i obezbijedilo samostalno, tajno i slobodno glasanje osoba s invaliditetom, ovaj Zakon ne propisuje nijednu specifičnu odredbu u dijelu kandidovanja OSI“, kazali su iz UHCG.

Kako su naveli, Zakon ne podstiče pasivno biračko pravo, što bi bilo neophodno propisati s obzirom na vremenski dugu i društveno nepremostivu nejednakost s pozicije pojedinca i cijele zajednice OSI.

Iz UMHCG su rekli da važeća odredba o biračkom pravu ne predstavlja prepreku za kandidovanje OSI, ali, kako su dodali, opšta odredba nije dovoljna da omogući i podstakne kandidaturu tih osoba.

„Jer one nijesu u istoj i jednakoj poziciji sa kandidatima bez invaliditeta, odnosno nemaju jednake mogućnosti za kandidovanje, pa opšta odredba ne može obezbijediti njihovo učešće na ravnopravnoj osnovi s drugima“, dodali su iz UMHCG.

Zbog toga, prema njihovoj ocjeni, potrebno je propisati afirmativnu akciju za OSI da se kandiduju na izborima, a što je u skladu sa Ustavom.

Iz UMHCG smatraju da bi trebalo propisati i obavezu javnih vlasti i političkih subjekata da podstiču kandidovanje OSI kroz kampanje, edukacije i stvaranje praktičnih uslova.

Oni su istakli da zakonom treba da se propiše i kvota i za OSI, tako što će se osigurati da među kandidatima budu zastupljene i te osobe.

„U susret Međunarodnom danu osoba s invaliditetom, 3. decembru, očekujemo da će Skupština Crne Gore konačno održati dugo očekivanu sjednicu posvećenu ovom datumu, kako bi crnogorska javnost na licu mjesta mogla uvjeriti u položaj i uslove života i rada osoba s invaliditetom“, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS