Nastaviće reformu sektora odbrane i vojske

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti reformu sektora odbrane i vojske, a planirana ulaganja u modernizaciju biće pažljivo spovedena, rekao je ministar odbrane Raško Konjević.

Konjević je, u Rimu tokom razgovora sa komandantom NATO odbrambenog koledža, generalom Olivijeom Ritimanom, naveo da je vitalnost bezbjednosnog sistema od ključnog značaja za očuvanje mira i stabilnosti.

“Bez tog sistema nema ni demokratije ni ekonomskog i ukupnog društvenog prosperiteta“, kazao je Konjević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, sagovornici su razmijenili mišljenja povodom rata u Ukrajini i saglasili se da je važna sinergija ostvarena unutar Alijanse, kao i atraktivnost članstva i samog koncepta kolektivnog sistema bezbjednosti.

U saopštenju se navodi da je Konjević, sa crnogorskom delegacijom položio vijence i postavio spomen ploču na grobnicu gdje su sahranjeni nekadašnji predsjednik Vlade Crne Gore i ministar odbrane u egzilu, general Milutin Vučinić, kao i diplomate i komandiri Savo Petrović i Ilija Martinović, na groblju Kampo Verano.

„Današnje poštovanje, iskazano u ime crnogorske Vlade nakon jednog vijeka, je za sve ono što su radili u Rimu, Italiji i drugim državama nakon što je Crna Gora 1918. godine izgubila svoju nezavisnost”, rekao je Konjević.

On je kazao da je njihova ideja živjela u tom vremenu u Rimu, gdje su se borili za obnovu crnogorske nezavisnosti.

“Na žalost, oni nisu uspjeli, ali su uspjele generacije iza njih“, kazao je ministar Konjević.

Kako je kazao, činjenica da je Crna Gora vratila svoju nezavisnost i mogla da odluči samostalno o punopravnom članstvu u NATO-u čini danas državu zaštićenom i sigurnom u Alijansi, u periodu dok u srcu Evrope bjesni rat nakon agresije Rusije na Ukrajinu.

