Nasilje ne smije biti sredstvo za izražavanje političkog nezadovoljstva

Podgorica, (MINA) – Nasilje nikada ne smije biti sredstvo za izražavanje političkog ili bilo kojeg drugog nezadovoljstva i ne može se nikada opravdati, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić.

On je kazao da napad na bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i kandidata za predsjednika, Donalda Trampa, tokom jučerašnjeg mitinga u Pensilvaniji, zaslužuje najoštriju osudu.

„Izražavam duboko žaljenje zbog ovog nemilog događaja i nadam se da više nikada nećemo svjedočiti bilo čemu sličnom“, naveo je Bečić.

On je poželio brz oporavak Trampu i svim povrijeđenima u tom napadu.

