Naredne sedmice ponovno saslušanje kandidata za Sudski savjet

Podgorica, (MINA) – Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu ponovo će 12. decembra saslušati kandidate za tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Odbor je odluku o ponovnom saslušanju 11 kandidata donio jednoglasno na današnjoj sjednici.

Kandidati za članove Sudskog savjeta su Miodrag Iličković, Fikret Kurgaš, Ivan Drobnjak, Marko Ivanović, Ivan Tadić, Ilija Darmanović, Dragoljub Strugar, Elvis Duraković, Dražen Medojević, Miloš Vukčević i Danilo Ćupić.

Komisija za provjeru i pregled dokumentacije zaključila je da kandidati ispunjavaju sve uslove za člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Odbor je u februaru obavio konsultativna saslušanja, ali je 6. aprila odgođeno predlaganje kandidata za tri člana Sudskog savjeta, jer na toj sjednici nijesu bili opozicioni poslanici.

Predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i uprave Milun Zogović rekao je da će ponovno saslušanje biti sprovedeno u cilju upoznavanja novih poslanika sa prijavljenim kandidatima, ali da je to i nova prilika za kandidate da se predstave.

On je kazao da bi mogli u jednom danu da obave saslušanje svih 11 kandidata.

Poslanik Nove srpske demokratije Slaven Radunović rekao je da treba da se potrude da kandidate ne dovode ponovo u neprijatnu situaciju, jer neki od njih treći ili četvrti put dolaze na salušanje.

“Treba da zamolimo poslanike koji su učestvovali u ispitivanju prošli put da se suzdrže od učešća u raspravi i da se da prilika novim poslanicima, kako bi se to u razumnom roku završilo”, naveo je Radunović i ocijenio da saslušanja treba da budu manje intenzivna.

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić rekao je da bi, u sklopu saslušanja svakog pojedinačkog kandidata, predstavnici klubova trebalo da imaju po jedno izlaganje ili upit za kandidata.

“Čini mi se da ćemo tako uštedjeti vrijeme, a zadovoljiti formu i suštinu”, kazao je Nikolić.

Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović rekao je da Ustav i zakoni garantuju manjinskim narodima srazmjernu zastupljenost.

“Ljudi koji su ispred manjinskih naroda predloženi zadovoljavaju da budu novi članovi Sudskog savjeta”, naveo je Ibrahimović.

On je dodao da bi time bile ispravljene mnoge nepravde koje, kako je naveo, postoje u posljednjih desetak godina.

