MVP: Dodik da se uzdrži od ekspanzionističke i nacionalističke retorike

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko Ministastvo vanjskih poslova (MVP) pozvalo je predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika da se uzdrži od ekspanzionističke i nacionalističke retorike i ponaša politički i državnički odgovorno, u duhu prijateljskih odnosa Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Iz MVP su to kazali povodom izjave Dodika da Srbi u ovom vijeku treba da formiraju jedinstvenu državu koju čine Srbija, Republika Srpska i Crna Gora.

„Podsjećamo Dodika da je Crna Gora nezavisna i međunarodno priznata država, članica NATO-a, okrenuta evropskoj budućnosti, a ne retrogradnim idejama, koje žive zahvaljujući nacionalističkoj retorici i strijemljenjima pojedinih političara iz regiona“, navodi se u saopštenju MVP.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je Crna Gora, kao građanska, sekularna i multietnička država, posvećena dobrosusjedskim odnosima koji se moraju temeljiti na međusobnom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, temeljnih vrijednosti i spoljnopolitičkih opredjeljenja.

„Jer samo stabilno susjedstvo može donijeti prosperitet našim državama i regionu u cjelini“, poručili su iz MVP.

Kako su rekli, nije prvi put da budućnost Crne Gore bude predmet neprimjerenih i nedopustivih komentara u svrhe lokalnih političkih prilika u regionu ili u cilju namjernog podrivanja dobrosusjedskih odnosa, evropske perspektive i bezbjednosti regiona.

„Stoga pozivamo Dodika da se uzdrži od ekspanzionističke i nacionalističke retorike i ponaša politički i državnički odgovorno, u duhu prijateljskih odnosa, kakve njeguju Crna Gora i Bosna i Hercegovina“, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su poručili da je jedina unija u kojoj se Dodik može naći sa Crnom Gorom u budućnosti, Evropska, „iako u njegovom slučaju, zahvaljujući ovakvim, nazadnim politikama, to izgleda kao teško dostižna budućnost“.

„Zbog toga je od krucijalne važnosti da se naš region konačno oslobodi retrogradne političke zaostavštine iz mračnih 90-tih godina prošlog vijeka, koju i dalje zagovara i predstavlja Dodik, kako bismo, konačno, krenuli naprijed i izgradili društva kakva naši građani zaslužuju“, zaključuje se u saopštenju.

