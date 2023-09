MVP: Abazović u UN ide ispred Ministarstva vanjskih poslova

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović na zasijedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) ide kao koordinator Ministarstva vanjskih poslova (MVP), saopštili su iz tog Vladinog resora.

Iz MVP-a su reagovali na navode predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića povodom odlaska Abazovića na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, kao i na informaciju oko brojnosti crnogoske delegacije.

Milatović je ranije kazao da odluka Abazovića da, u funkciji koordinatora Ministarstva vanjskih poslova, sa posebnom delegacijom nastupa na zasijedanju Generalne skupštine UN, unosi zabunu i ne doprinosi ozbiljnosti diplomatskog predstavljanja Crne Gore.

Iz MVP-a su rekli da Generalna skupština UN-a okuplja šefove država ili vlada i ministre vanjskih poslova, a da je dosadašnja praksa da Generalnoj skupštini prisustvuje ministar vanjskih poslova, bez obzira da li je šef delegacije premijer ili predsjednik.

“Tako je prošle godine delegaciju predvodio premijer Dritan Abazović, dok je član delegacije bio tadašnji ministar Ranko Krivokapić. Godinu prije toga, šef delegacije je bio tadašnji predsjednik države, Milo Đukanović, a član delegacije je bio ministar Đorđe Radulović”, navodi se u reagovanju.

Dodaje se da je ove godine, uz prethodni dogovor Milatovića i Abazovića, odlučeno da delegaciju predvodi predsjednik države, dok Abazović učestvuje kao koordinator MVP-a.

Iz MVP-a su kazali da će Abazović, kao koordinator MVP-a, učestvovati na ministarskim sastancima.

“Imajući u vidu dinamiku, važnost i broj multilateralnih događaja koji se, tokom debate, održavaju potrebno je prisustvo i istupanje MVP-a”, rekli su iz MVP-a.

Oni su istakli da su svi ti važni sastanci navedeni u Vladinoj platformi, “ako se ona čita bez spinovanja”.

“Takođe, uzimajući u obzir ustavna ograničenja predsjednika, a da vlada vodi unutrašnju i vanjsku politiku, važno je, i nužno potrebno, prisustvo ministra, u ovom slučaju koordinatora MVP. Na brojnost delegacije najmanje je uticao MVP”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je u sastavu delegacije MVP-a, ove godine, minimalan broj članova.

Iz MVP-a su kazali da su, pored Abazovića, u delegaciji i državni sekretar Robert Markić i generalni direktor za multilateralne poslove, u čijem je portfoliju, između ostalog i UN, Radovan Bogojević i za njih troškove snosi MVP.

Iz tog Vladinog resora su naveli da su u delegaciji još i premijerova šefica kabineta, kao i dva savjetnika, za koje troškove snosi GSV.

“Koleginica Aneta Kankaraš, kao šefica Kancelarije za održivi razvoj, članica je delegacije na zahtjev kabineta predsjednika države, ali će troškove njenog učešća snositi GSV. Ambasador Vladimir Vučinić, i savjetnik Damir Šabanović i treća sekretarka Jovana Bubanja su članovi Misije Crne Gore u Njujorku i za njih ne postoje troškovi učešća”, rekli su iz MVP-a.

Oni su ocijenili da je delegacija MVP-a, uključujući i članove obezbjeđenja, minimalna.

