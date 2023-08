Mugoša: Očekujem da parlament uskoro formira Odbor za izbornu reformu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša kazao je da očekuje da će novi parlament uskoro formirati Odbor za izbornu reformu, dodajući da će DIK to aktivno podržati.

Misija OEBS-a u Crnoj Gori je, kao dio podrške DIK-u, organizovala studijsku posjetu predstavnika Komisije Londonu, između 16. i 18. avgusta.

Kako je saopšteno iz Misije OEBS-a, posjeta je organizovana sa ciljem jačanja administrativnih kapaciteta kako bi se osiguralo da osobe sa invaliditetom mogu glasati nezavisno i tajno.

Navodi se da su se Mugoša i član Komisije koji predstavlja nevladine organizacije i akademsku zajednicu Damir Suljević, zajedno sa vršiocem dužnosti menadžera u Misijinom Programu za demokratizaciju Darkom Brajovićem, sastali sa zvaničnicima Kabineta i Izborne komisije, Udruženja izbornih administratora.

Dodaje se da su se sastali i sa predstavnicima Društva za izbornu reformu i nekih od vodećih humanitarnih organizacija za osobe sa invaliditetom.

“Crnogorska delegacija se bliže upoznala sa britanskim zakonodavnim okvirom i administrativnom praksom zaštite slijepih i slabovidih osoba, kako bi mogle samostalno i tajno da ostvare svoja glasačka prava”, rekli su iz Misije OEBS-a.

Mugoša je, kako se navodi, predstavio crnogorski izborni okvir i, u skladu sa preporukama ODIHR-a, zahtjev da Skupština sprovede sveobuhvatnu izbornu reformu.

On je kazao da očekuje da će novi parlament uskoro formirati Odbor za izbornu reformu, što će DIK aktivno podržati.

Suljević je predstavio nedavne izmjene koje je DIK unio u svoje podzakonske akte, a kojima je biračima sa invaliditetom olakšano glasanje.

Brajović je istakao važnost obezbjeđivanja da osobe sa invaliditetom budu u mogućnosti da efikasno učestvuju u političkom i javnom životu u okviru implementacije osnovnih demokratskih prava u Crnoj Gori.

Šef izborne administracije u Kabinetu Pol Doker kazao je da je zakon o pristupačnosti u Velikoj Britaniji uklonio prepreke za glasače sa invaliditetom.

Iz Misije OEBS-a su kazali da je Kraljevski nacionalni institut slijepih predstavio rad na tome da se glasanje učini dostupnim za slijepe i slabovide osobe.

