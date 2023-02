Mugoša: DIK nema nadležnost da se obraća drugim državama jer Mandić i Spajić još nijesu kandidati

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) nema zakonsku nadležnost da kod organa u drugim državama utvrđuje da li osobe koje još formalno nijesu predsjednički kandidati, imaju prebivalište u drugim državama, kazao je predsjednik DIK-a Nikola Mugoša.

On je to rekao Vijestima, nakon što je DIK ranije danas donio odluku da se obrati Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) Srbije, sa zahtjevom da li jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić i predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić imaju biračko pravo i prebivalište u toj državi.

Mugoša je glasao protiv te odluke.

Prema informacijama Vijesti, Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka predložili su na sjednici DIK-a da se uputi zahtjev RIK-u i predstavnik DF-a je to podržao, dok su Demokrate napustile sjednicu.

Predstavnici Socijalističke narodne partije i civilnog sektora u DIK-u, bili su uzdržani.

Mugoša je ocijenio da je ta odluka selektivna i usmjerena samo na dvije osobe, iako je, prema njegovim riječima, u javnosti više njih najavilo potencijalne kandidature za predsjedničke izbore.

“Zakonom je propisano da DIK cijeni ispunjenost uslova za utvrđivanje kandidature za predsjednika Crne Gore nakon što je kandidatura zvanično podnijeta”, rekao je Mugoša.

On je naglasio da u Mandić i Spajić još uvijek nijesu kandidati za predsjednika, već zainteresovane osobe koje su najavile kandidature.

“DIK utvrđuje uslove za kandidaturu na osnovu podnesene dokumentacije, a jedan od uslova je da osoba mora imati prebivalište u Crnoj Gori deset godina u posljednjih 15”, naveo je Mugoša.

Kandidature se mogu podnositi do 26. februara, a DIK će listu onih koji će biti u predsjedničkoj trci objaviti najkasnije do 3. marta.

