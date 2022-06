Mišel: Zapadni Balkan strateški prioritet za EU

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan je, više nego ikada, strateški prioritet za Evropsku uniju (EU), poručio je predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel, navodeći da vjeruje da će Crna Gora u narednom periodu ostvariti napredak u procesu integracija.

Mišel je na konferenciji za novinare, nakon sastanka sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, rekao da je EU samog početka djelovala ujedinjeno kako bi podržala Ukrajinu i sankcionisala Rusiju.

“Uz svih šest paketa sankcija koji su dogovoreni, nastavljamo pritisak na rusku ekonomiju. Hvala što ste se uskladili sa sankcijama EU ka Rusiji”, kazao je Mišel.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je pokazala dobrošlicu prema velikom broju izbjeglica iz Ukrajine.

“Zapadni Balkan strateški je prioritet za EU, sada više nego ikada. Crna Gora je bila veoma konzistentan partner mnogo godina”, rekao je Mišel.

On je dodao da više od deceniju Crna Gora ima rekord od 100 odsto usklađenosti sa bezbjednosnom politikom EU.

“To pokazuje vašu posvećenost. Sada je vrijeme da se ubrzaju reforme tako što ćemo raditi sa svim političkim akterima da proces napreduje”, istakao je Mišel.

Na pitanje koliko je realno da Crna Goda bude naredne članica EU, Mišel je odgovorio da “ima puno napretka u Crnoj Gori”.

“Pouzdano vjerujem da će napredak biti ostvaren u narednim nedjeljama. Važno je pokazati da, ukoliko se sprovode reforme, to može biti odličan signal za EU i Zapadni Balkan”, ocijenio je Mišel.

On je najavio da će sljedeće sedmice biti organizovan sastanak 27 evropskih lidera sa liderima Zapadnog Balkana.

“Nadam se da će sastanak biti prilika da pokažemo našu saradnju”, naveo je Mišel.

Đukanović je kazao da posjeta Mišela upućuje na posvećenost EU evropeizaciji Zapadnog Balkana.

On je rekao da je razgovor sa Mišelom bio prilika da istakne da je Crna Gora, kroz događaje u prethodne dvije godine, dokazala da je funkcionalna parlamentarna demokratija.

Đukanović je kazao da je sa Mišelom razgovarao o stanje u regionu.

“Ponovio sam da je stabilnost Zapadnog Balkana jednako integracije. Nažalost, konstatovali smo da je bilo usporavanja Crne Gore u procesu integracija”, rekao je Đukanović.

On je istakao da je pred Crnom Gorom zadatak unapređenja vladavine prava, ostvarivanje višeg nivoa pravosuđa, i da se to razumije kao realan zadatak.

Na pitanje o Open Balkanu, Mišel je odgovorio da će EU uvijek podržavati inicijative koje ohrabruju saradnju države regiona, a da odluku moraju preuzeti vlade.

“Proces je otvoren za sve države regiona i može biti vrlo operativan. Vjerujem da više ekonomske saradnje može biti pozitivan korak, ali, naravno, poštujemo odluke koje su na liderima država. Razumio sam da je to inkluzivan proces, što je važno za EU”, naveo je Mišel.

Đukanović je rekao da Crna Gora odluke donosi u institucijama i na osnovu svojih interesa.

On smatra da prije svega i dalje treba koristiti kapacitet već donijetih inicijativa.

“Pitanje se previše politizovalo mislim da ne zaslužuje toliku pažnju”, rekao je Đukanović.

