Milović: Otkriću podatke o tome kako je izgledala borba protiv mafije

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović kazao je da će, na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu 9. februara, otkriti podatke o tome kako je do sada izgleda borba protiv mafije u Crnoj Gori.

Milović je na društvenoj mreži X naveo da sve njegove odluke, kao ministra pravde, potiču iz dužnosti da poštuje Ustav i zakone Crne Gore i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

“Na Odboru za bezbjednost i odbranu, planiranom za 9. februar, otkriću veoma interesantne podatke o tome kako je do sada izgledala takozvana borba protiv mafije u Crnoj Gori”, kazao je Milović.

Odbor za bezbjednost i odbranu saslušaće 9. februara Milovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i rukovodioca Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića o potencijalnim zloupotrebama u toj jedinici policije povodom preduzimanja službenih radnji u vezi južnokorejskog državljanina Do Kvona, kao i o drugim bezbjednosnim pitanjima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS