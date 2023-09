Milatović: ZB će biti stabilan samo kada bude dio EU

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan će biti stabilan samo kada bude dio Evropske unije (EU), smatra predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, u intervjuu za Korijere dela Sera, kazao da je poziv italijanskog predsjednika Serđa Mattarele za posjetu Italiji dobra prilika da Crna Gora dobije još snažniju podršku te države za ulazak u EU.

Milatović će se danas sastati sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, ministrom vanjskih poslova Antoniom Tajanijem i predsjednikom Komore Lorencom Fontanom.

„Reći ću im da će Zapadni Balkan biti stabilan samo kada bude dio EU, a sada su ogromna rupa usred Evrope. Pristupanje Crne Gore bi za njih značilo i da je proširenje još moguće”, rekao je Milatović.

On je, upitan o odnosima sa Moskvom od početka invazije na Ukrajinu, kazao da se Crna Gora od prvog dana imala istu poziciju EU.

„Odobrili smo sankcije, otvorili granice za izbjeglice, skoro deset odsto naše populacije trenutno čine ukrajinske izbjeglice. Mi smo mala zemlja, ali deset odsto našeg vojnog budžeta je iskorišteno za podršku Kijevu“, rekao je Milatović.

On je istakao da je Crna Gora, kao članica NATO-a, podržala liniju koja je određena na posljednjem samitu u Vilniusu.

Upitan kakve su posljedice na Crnu Goru imali sukobi na Kosovu uz učešće NATO trupa, Milatović je kazao da je Crna Gora uvijek podržavala dijalog Beograda i Prištine pod kišobranom EU.

„Održavanje izbora na sjeveru Kosova moglo bi biti korak u pravom smjeru. Crna Gora je takođe turistička destinacija, treba da živimo u stabilnom regionu”, naveo je Milatović.

Kako je rekao, pitanje borbe protiv organizovanog kriminala i mafije je mnogo veće od same Crne Gore, jer su to međunarodne stvari.

„Dobijamo veoma snažnu podršku od partnerskih zemalja, uključujući Italiju. Italijansko iskustvo u borbi protiv mafije je od ogromnog značaja za Crnu Goru“, kazao je Milatović.

On je istakao da se u Crnoj Gori odlučujući korak desio na parlamentarnim izborima 2020. godine jer, kako je dodao, postoji niz izvještaja koji povezuju bivši politički režim sa mafijom.

„Danas se ispostavlja da su neki od ljudi, koji su se trebali boriti protiv organizovanog kriminala u ime naroda Crne Gore, bili ključni dio organizovanog kriminala. Među njima je i bivši šef Vrhovnog suda. A veze vjerovatno dopiru do vrha bivšeg režima“, naveo je Milatović.

