Milatović: UK jedan od najbliskijih partnera

Podgorica, (MINA) – Crna Gora smatra Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) za jednog od najbliskijih partnera, sa kojim želi da dodatno produbljuje međudržavne odnose, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović u razgovoru sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za Zapadni Balkan Stjuartom Pičom.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, ukazao na snažno savezništvo dvije države u okviru NATO-a i veoma stabilnu bilateralnu saradnju.

On je istakao da Crna Gora posebno cijeni doprinos britanskih partnera u implementaciji demokratskih i strukturnih reformi.

Kako je ocijenio Milatović, evroatlantsko savezništvo predstavlja ključnu dimenziju za razvoj saradnje Crne Gore i UK na svim nivoima.

On je istakao da je važna podrška Londona crnogorskom evropskom putu, nezavisno od izlaska UK iz Evropske unije (EU).

“Ujedinjeno Kraljevstvo ima izuzetno značajnu ulogu kada je u pitanju Zapadni Balkan. Stabilan Zapadni Balkan je zajednički interes, a Crna Gora visoko poštuje iskrenu pomoć Londona na stvaranju sigurnog i bezbjednog regiona, na osnovama snažne demokratije, vladavine prava i regionalne saradnje”, rekao je Milatović.

On je podsjetio da je dobrosusjedska politika jedan od tri stuba crnogorske vanjske politike i da će UK u Crnoj Gori uvijek imati partnera zainteresovanog za jačanje stabilnosti i prosperiteta regiona.

“Sagovornici su konstatovali da Crna Gora i Ujedinjeno Kraljevstvo intenzivno razvijaju saradnju u odbrani, kako bilateralno, tako i kao posvećeni NATO saveznici, što doprinosi snaženju zajedničkih kapaciteta za uspješno suočavanje sa brojnim izazovima u kompleksnom geopolitičkom okruženju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milatović je Piču zahvalio na sveukupnoj podršci UK u pogledu reforme i jačanja crnogorskog odbrambenog sistema i ocijenio da je današnja posjeta dodatan impuls u daljem jačanju veza između dvije države.

