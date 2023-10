Milatović u utorak sa Fon der Lajen

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović razgovaraće u utorak sa predsjednicom Evropske Komisije Ursulom fon der Lajen, koja dolazi u posjetu Crnoj Gori.

Iz službe za informiranje predsjednika, saopšteno je da je susret sa Fon der Lajen prilika za razgovor o politici proširenja Evropske Unije (EU), kao i o unaprjeđenju saradnje sa EU.

“Za Crnu Goru ova posjeta je važna u kontekstu razgovora o dosadašnjim postignućima, kao i daljim neophodnim reformama u cilju ubrzanja procesa evropskih integracija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Milatović sa Fon der Lajen razgovarati i o “Zajedničkoj platformi za Crnu Goru u EU!“, inicijativi koja ima za cilj postizanje snažnog političkog konsenzusa oko ubrzanja evropskog puta Crne Gore.

Milatović će, kako se navodi, sjutra prirediti radnu večeru za fon der Lajen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS