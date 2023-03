Milatović: Crna Gora će uskoro promijeniti sistem iz korijena

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će uskoro promijeniti sistem iz korijena, kazao je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović, navodeći da je u to iz dana u dan sve više siguran.

On je na tribini u Herceg Novom zahvalio Novskoj listi na podršci i dodao da će pobjeda na predsjedničkim izborima biti zajednička.

Milatović je kazao da je Herceg Novi dao veliki doprinos pobjedi 30. avgusta i toliko željenim promjenama, ali, prema njegovim riječima, to je bilo samo prvo poluvrijeme, a 19. marta je drugo.

“Iz dana u dan, od grada do grada, sve više sam siguran da će Crna Gora uskoro promijeniti sistem iz korijena! Da dolazi vrijeme promjena, a ne samo kvazi zamjena”, naveo je Milatović.

On je kazao da iz pogleda i poruka građana osjeća da žele suštinsku promjenu i da je žele što prije.

Milatović je naveo da niko nikoga više ne može lagati, varati i manipulisati i da mu je zato drago da vidi kako se ljudi bude i bune, a, kako je kazao, bunt je najbolje izraziti na izborima 19. marta.

“Tog dana ćemo zajedno glasati mudro i reći Đukanoviću i njegovoj hobotnici Zbogom! Milo dosta je bilo”, istakao je Milatović.

Kako je rekao, znao je i ranije za nepravdu i prolazio je sa svojom porodicom.

“Ali sam juče najbolje razumio građane Crne Gore, jer ono što sam prošao ja, građani prolaze decenijama”, rekao je on.

Milatović je kazao da oprašta svim zavedenim ljudima, ali da neće zaboraviti da su političari svojim stavovima i dosadašnjim nametnutim podjelama doveli društvo u ovo stanje i da je zbog njih nasilje postalo svakodnevica.

“Smatram da sam za građane Cetinja i Crne Gore uradio više za godinu dana nego Đukanović za 30 godina! Zato sada imaju veće plate, penzije, dječije dodatke, naknade za bebe i besplatne udžbenike”, rekao je Milatović.

Kako je kazao, zato Đukanović ne može zaustaviti slobodne građane Crne Gore u namjeri da državu istrgnu iz njegovih ruku i zauvijek je trasiraju na put pravde, jednakosti i pomirenja.

“Đukanovićev sistem vrijednosti će uskoro biti prošlost! Pobijediće sloboda, jednakost i pravda Mene slomiti ne mogu! Jer ja iza sebe imam sve slobodne gradjane Crne Gore! Sve slobodne gradjane Herceg Novog”, poručio je Milatović.

On je naveo da će se boriti protiv korupcije, kriminala i obmana.

“Boriću se za bolji životni standard i boriću se da se nikad nijednom građaninu više ne desi ono što se meni desilo juče na Cetinju”, poručio je on.

Milatović je istakao da se nasilje ne smije tolerisati i da se ne smije žmuriti na huškanja i podmetanja.

“Ako ćutimo, nijesmo građani, ako trpimo, nijesmo ljudi. Nije ovo zemlja kukavica, nikad bila niti će ikad biti”, rekao je Milatović.

On je kazao da žele prosperitetniju Crnu Goru, kriminalce iza rešetaka i da Crnoj Gori žele da profunkcioniše, da konačno uđe u Evropsku uniju.

Milatović je naveo da je, kako se bliže izbori, sve više ljudi uz njega, a režim se, prema njegovim riječima, i dalje koprca i pokazuje zube.

“Izađimo na izbore 19. marta SVI i pokažimo im što mislimo o Djukanoviću, o njegovoj oholoj vladavini – na podjelama – koja je dovela Crnu Goru do siromaštva, a njemu i njegovim džemperašima napunila džepove”, rekao je Milatović.

On je poručio da će, kada postane predsjednik, svaki njegov potez biti promišljen, prvenstveno u odnosu na to da li je to što radi dobro po građane i Crnu Goru.

