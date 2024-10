Milatović: Snažna podrška Ukrajini u borbi za slobodu

Podgorica, (MINA) – Sa Samita Ukrajina – Jugoistočna Evropa u Dubrovniku poslata je važna poruka snažne podrške Ukrajini u njenoj borbi za slobodu i pravo na izbor, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović, na poziv hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, učestvuje na Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa.

On je podsjetio da danas, u ime Crne Gore, prisustvuje već trećem Samitu lidera Jugoistočne Evrope i Ukrajine.

“Prvi je bio u Atini, drugi u Tirani, a ovaj treći se dešava danas, u Dubrovniku. Usvajanjem Deklaracije sa Samita još jednom smo poslali važnu poruku snažne podrške Ukrajini u njenoj borbi za slobodu i pravo na izbor“, poručio je Milatović.

On je kazao da Crna Gora od početka rata u Ukrajini podržava slobodu te države i njeno

pravo na izbor.

„Oko toga smo se okupili kao lideri Jugoistočne Evrope kako bismo još jednom podržali

Ukrajinu u svemu ovome što se dešava”, naveo je Milatović.

On je istakao da, nažalost, Ukrajina danas ulazi u hiljaditi dan rata koji je već odnio mnogo nevinih života, koji je skoro pa devastirao ukrajinsku ekonomiju.

“I stoga je još jedna važna poruka koju sam poslao, da dođe što prije do mira u Ukrajini i situacije gdje će Ukrajina imati svoje pravo na izbor, svoje pravo na evropsku i pravo na evroatlantsku budućnost“, kazao je Milatović.

On je, uz izlaganje na plenarnoj sesiji na temu podrške Ukrajini, imao i više bilateralnih susreta na marginama samita.

