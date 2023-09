Milatović razgovarao sa Blinkenom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da očekuje da će Sjedinjene Američke države (SAD) dodatno podržati Crnu Goru na ubrzanju njenog evropskog puta.

Milatović, koji učestvuje na Generalnoj Skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, razgovarao je sa državnim sekretarom SAD-a Entonijem Blinkenom.

Milatović je, kako je saopšteno iz službe za informisanje predsjednika, Blinkena upoznao sa dostignućima Crne Gore u demokratskom razvoju.

Navodi se da su Milatović i Blinken razgovorali i o spoljnopolitičkim prioritetima Crne Gore, uključujući kredibilno članstvo u NATO savezu i jačanje dobrosusjedskih odnosa.

“Milatović kazao je da očekuje da će SAD dodatno podržati Crnu Goru na ubrzanju njenog evropskog puta”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su se sagovornici osvrnuli na aktuelna dešavanja i izazove na međunarodnom planu.

“Milatović je još jednom istakao važnost strateškog partnerstva Crne Gore sa SAD-om”, navodi se u saopštenju.

