Milatović: Poslata snažna poruka da je Crna Gora mjesto okupljanja

Podgorica, (MINA) – Današnje pristustvo zvaničnika država Zapadnog Balkana i specijalnih izaslanika iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država u crnogorskom parlamentu, šalje snažnu poruku da je Crna Gora mjesto okupljanja, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je novinarima nakon inauguracije kazao da je danas okrenut novi list u demokratskom i ekonomskom razvoju Crne Gore.

„Moj prioriteti su već poznati javnosti. To je pomirena Crna Gora koja baštini zajedništvo, Crna Gora koja će u okviru mog mandata postati uređenija zemlja, demokratskija i punopravna članica EU”, kazao je Milatović.

On je ocijenio da je pristustvo zvaničnika iz država Zapadnog Balkana i specijalnih izaslanika iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država šalje snažnu poruku da je Crna Gora mjesto okupljanja.

“I daje zamajac i meni kao predsjedniku i promjenama, a to su promjene za dobrobit regiona i Crne Gore”, dodao je Milatović.

