Milatović: Odluka Abazovića ne doprinosi diplomatskom predstavljanju države

Podgorica, (MINA) – Odluka premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića da, u funkciji koordinatora ministarstva vanjskih poslova, sa posebnom delegacijom nastupa na zasijedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, unosi zabunu i ne doprinosi ozbiljnosti diplomatskog predstavljanja Crne Gore, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, na društvenoj mreži X, podsjetio da u skladu sa dosadašnjom praksom Crnu Goru na zasijedanju Generalne skupštine UN-a jedne godine predstavlja predsjednik, a naredne premijer.

Milatović je rekao da je prošle godine crnogorsku delegaciju predvodio Abazović, tako da ove godine delegaciju predvodi predsjednik.

“Odluka premijera u tehničkom mandatu da u funkciji koordinatora ministarstva vanjskih poslova, a de fakto u funkciji premijera – nastupa sa posebnom delegacijom na okupljanju državnika u Njujorku unosi zabunu i ne doprinosi ozbiljnosti diplomatskog predstavljanja Crne Gore”, naveo je Milatović.

