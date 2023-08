Milatović: Grčka podržava evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Grčka podržava evropski put Crne Gore, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i dodao da vjeruje da će ta podrška biti još jača kako bi proces učlanjenja bio ubrzan.

Milatović je u Atini, na sastancima sa predsjednicom Grčke Katerinom Sakelaropolu i premijerom Kirijakosom Micotakisom, rekao da dvije države njeguju dobre i prijateljske odnose, uz intenzivan i sadržajan politički dijalog.

On se zahvalio Grčkoj što i 20 godina nakon Solunskog samita, kada je postavila kao strateški cilj integraciju zemalja Zapadnog Balkana u EU u cilju osiguranja mira, bezbjednosti i prosperiteta regiona, i dalje snažno zagovara tu viziju.

“U razgovoru sa predsjednicom Sakelaropolu i Micotakisom kazao sam da vjerujem da će ta podrška biti još jača kako bi se ubrzao proces učlanjenja Crne Gore u EU“, poručio je Milatović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je istakao da je potrebno jačanje ekonomske saradnje dvije države.

Milatović je dodao da očekuje da će uskoro biti potpisan set sporazuma o ekonomskoj saradnji, međunarodnom prevozu putnika i tereta, međusobnom priznavanju vozačkih dozvola i u oblasti turizma.

„Cilj potpisivanja ovih sporazuma je da se stvori ambijent za dodatan rast ekonomske saradnje i dostizanje robne razmjene od 500 miliona EUR između Crne Gore i Grčke u narednom periodu. Vjerujem da je to u ovom trenutku realno očekivanje“, kazao je Milatović.

On je pozvao predsjednicu i premijera Grčke da dođu u zvaničnu posjetu Crnoj Gori.

Na poziv Micotakisa, Milatović je u nedjelju sa brojnim balkanskim liderima i visokim zvaničnicima EU bio gost na neformalnoj večeri povodom 20 godina od usvajanja Solunske deklaracije.

Milatović je, kako su kazali iz njegovog kabineta, važnim bilateralnim sastancima u Atini nastavio posjetu glavnim gradovima država EU koju je započeo u Briselu, u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS